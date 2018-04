Kezdődik a bőnyi gyilkosság pere

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5.50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 6.30 - ELEGE LETT A FÜGGETLENSÉGBÕL, FRAKCIÓT KERES AZ EGYÜTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE. - VENDÉG: SZABÓ SZABOLCS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, EGYÜTT 6.40 - FELÜTÖTTE FEJÉT AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS. - VENDÉG: MENCZEL LÁSZLÓNÉ TITKÁR, VÁGÓÁLLAT ÉS HÚS TERMÉKTANÁCS 8.30 - A PERONON: HEGEDÛS LORÁNTNÉ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG MEGKEZDTE AZ EGYEZTETÉST A MAGYAR HATÓSÁGOKKAL AZ ELIOS KÖZBESZERZÉSEI KÖRÜLI SÚLYOS SZABÁLYTALANSÁGOK MIATT. MÉSZÁROS LÁSZLÓT SZERETNÉ UTÓDJÁUL A FELCSÚTI POLGÁRMESTERI POSZTRA MÉSZÁROS LÕRINC. LEMONDÁSA UTÁN NEHEZEBB LESZ ELLENÕRIZNI MÉSZÁROS LÕRINC VAGYONGYARAPODÁSÁT. A KÚRIA SZERINT TÖRVÉNYTELEN VOLT A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁROK SZERVEZETT SZAVAZTATÁSA AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. SZÉTROHADT, ROZSDA MARTA MENTÕAUTÓKKAL DOLGOZNAK A MENTÕK AZ ORSZÁG EGYIK LEGSZEGÉNYEBB TÉRSÉGÉBEN, BORSOD MEGYÉBEN. AZ ORVOSHIÁNYT NEVEZTE AZ ÁGAZAT EGYIK LEGÉGETÕBB PROBLÉMÁJÁNAK A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG ELNÖKE. DK: BALOG ZOLTÁN TÁVOZÁSA AZT JELZI, HOGY A KORMÁNYNAK TOVÁBBRA SEM FONTOS AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS AZ OKTATÁS. PERT NYERT A TASZ: NEM TITKOLHATJA TOVÁBB A KORMÁNY A KÓRHÁZI FERTÕZÉSEK ADATAIT. MAGYAR HELYETT OROSZ CÉG BIZNISZÉT TÁMOGATJA A MAGYAR KORMÁNY. 470 MILLIÓ FORINTTAL DRÁGULT A KISVÁRDAI STADION FELÚJÍTÁSA. MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG: AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK ELENGEDÉSE IS KEVÉS A GYERMEKVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉHEZ. A MAGYAROK 53 SZÁZALÉKA SZÁMÍT ARRA, HOGY A KÖVETKEZÕ NÉGY ÉVBEN JAVULHAT AZ ORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE IS. FRANKFURTER ZEITUNG: A KORRUPCIÓ ELLENI HARC SIKERE LEHET AZ EU-S TÁMOGATÁSOK ELOSZTÁSÁNAK EGYIK ÚJ FELTÉTELE. OSZTRÁK KANCELLÁR: ALAPTALAN SOROS GYÖRGYÖT VÁDOLNI AZ EURÓPAI BEVÁNDORLÁS GERJESZTÉSÉVEL. DONALD TRUMP AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LEGJOBB SZÖVETSÉGESÉNEK NEVEZTE FRANCIAORSZÁGOT AZ EMMANUEL MACRONNAL FOLYTATOTT TALÁLKOZÓN. "NYITOTT ÉS TISZTELETRE MÉLTÓ" EMBERNEK NEVEZTE KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. RENDELETET ÍRT ALÁ AZ ÖRMÉNY KORMÁNY MENESZTÉSÉRÕL AZ ÁLLAMFÕ. AZ ÖRMÉNY ELLENZÉKI BEJELENTETTE, HOGY KÉSZEN ÁLLNAK AZ ORSZÁG VEZETÉSÉRE. OROSZ KÜLÖGYMINISZTER: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKNAK VALÓJÁBAN NEM ÁLL SZÁNDÉKÁBAN KIVONULNI SZÍRIÁBÓL. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕK ROBBANTOTTAK A PAKISZTÁNI QUETTÁBAN, HÉT BIZTONSÁGI SZEMÉLY ÉLETÉT VESZTETTE BLIKK. SZÁNDÉKOSNAK TÛNIK, HOGY A BÉRELT KISTEHERAUTÓ SOFÕRJE A TORONTÓI JÁRÓKELÕK KÖZÉ HAJTOTT. 18 FAVÁGÓT ÖLTEK MEG A BOKO HARAM TERRORSZERVEZET DZSIHADISTÁI NIGÉRIA ÉSZAK-KELETI RÉSZÉN. IRÁN KILÉPHET AZ ATOMSOROMPÓ-EGYEZMÉNYBÕL, HA TRUMP FELMONDJA A MEGÁLLAPODÁST. 15 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE KORRUPCIÓ MIATT A BÍRÓSÁG SETYA NOVANTÓT, INDONÉZIA PARLAMENTJÉNEK VOLT ELNÖKÉT 444. FÉL ÁRON ADJÁK A 3 ÉVES NÉMET DÍZEL AUTÓKAT, MERT EGYRE TÖBB NAGYVÁROSBÓL TILTHATJÁK KI AZOKAT - PORTFOLIO.HU. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK NEM JOGERÕSEN AZT A FÉRFIT, AKI BRUTÁLISAN VÉGZETT ISMERÕSÉVEL. ELSÕ FOKON 2 ÉV 8 HÓNAP BÖRTÖNRE ÍTÉLT A MOHÁCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG KÉT FÉRFIT EMBERCSEMPÉSZÉS MIATT. EGY EMBER MEGHALT, MÁSIK KETTÕ MEGSÉRÜLT EGY BALESETBEN A 3-AS FÕÚTON, HORT ÉS HATVAN KÖZÖTT. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT BUDAPEST XIII. KERÜLETÉBEN, AZ EGYIK AUTÓ HÁZFALNAK ÜTKÖZÖTT. TÛZ KELETKEZETT EGY ÖTSZÁZ NÉGYZETMÉTERES MEZÕGAZDASÁGI ÉPÜLETBEN KÁLLÓSEMJÉN.