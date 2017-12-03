Kettős halál egy buszbalesetben

SIMICSKA LAJOS: AZUTÁN SZAKÍTOTTAM ORBÁNNAL, MIUTÁN FELVÁZOLTA NEKEM, HOGY DIKTATÚRÁT AKAR KIÉPÍTENI MAGYARORSZÁGON.
A VÁLLALKOZÓ ÁLLÍTÁSA SZERINT AZ UTOLSÓ CSEPP A POHÁRBAN AZ VOLT, AMIKOR ORBÁN AZT MONDTA, AZ RTL KLUBOT MAJD MEGVESZI NEKI A ROSZATOM.
BERKECZ BALÁZS, AZ EGYÜTT POLITIKUSA JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ AZ ORBÁN-RENDSZER LÉTREHOZÓI ELLEN.
LEZÁRULT SZOMBATON A NEMZETI KONZULTÁCIÓ, A KORMÁNY MINDENKINEK MEGKÖSZÖNTE, AKI VISSZAKÜLDTE AZT.
SZÉL BERNADETT, HADHÁZY ÁKOS, GÉMESI GYÖRGY ÉS SCHMUCK ERZSÉBET VEZETI AZ LMP ORSZÁGOS LISTÁJÁT, AMELYRÕL KECSKEMÉTI KONGRESSZUSÁN DÖNTÖTTEK.
MSZP: FEJEZZÉK BE AZ ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK GYÁRTÁSÁT VAGY ÁLLJANAK ELÕ A BIZONYÍTÉKOKKAL!
NARANCSSÁRGA FIDESZ-CSILLAGGAL TARKÍTOTT ÉSZAK-KOREAI ZÁSZLÓT HELYEZETT EL A KÖZMÉDIA SZÉKHÁZÁN A JOBBIK SZÓVIVÕJE.
MORVAI KRISZTINA SZERINT A JOBBIK ELTÁVOLODOTT EREDETI ELVEITÕL ÉS ÉRTÉKEITÕL, EZÉRT HA KÉRNÉK, SEM VÁLLALNÁ TÖBBET A JELÖLTSÉGET.
JANUÁRRA HALASZTJA KONGRESSZUSÁT AZ MSZP, MIUTÁN NEM SIKERÜLT MEGÁLLAPODNIA AZ EGYÉNI JELÖLTEKRÕL A DK-VAL.
GRÉCZY ZSOLT: EGYRE TÁVOLABB KERÜL A MEGÁLLAPODÁSTÓL AZ MSZP ÉS A DK AZ EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTEKET ILLETÕEN.
EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL ÁLLAPODOTT MEG SZOMBATON A KAMPÁNYIDÕSZAKRA AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET.
EGYÜTT: POLITIKAI NÉZETEI MIATT MEGVERTÉK SZÉLSÕJOBBOLDALI FIATALOK AZ EGYÜTT KESZTHELYI AKTIVISTÁJÁT.
BEÁZOTT A MÛTÕTEREM, TÖRÖLNI KELLETT A NÕGYÓGYÁSZATI MÛTÉTEKET A FÕVÁROSI SZENT JÁNOS KÓRHÁZBAN RTL KLUB.
BÛNÖSNEK VALLOTTA MAGÁT HAMIS TANÚZÁS VÁDJÁBAN MICHAEL FLYNN, DONALD TRUMP VOLT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJA.
FLYNN JELEZTE: HAJLANDÓ TANÚVALLOMÁST TENNI, HOGY A TRUMP-KAMPÁNYSTÁB EGY VEZETÕJE UTASÍTOTTA AZ OROSZOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTELRE.
A KÉPVISELÕHÁZ UTÁN AZ AMERIKAI SZENÁTUS IS MEGSZAVAZTA AZ ADÓREFORMOT.
FOKOZTÁK A RENDÕRI ELLENÕRZÉST A POTSDAMI KARÁCSONYI VÁSÁRON, AHOL TEGNAP EGY GYANÚS CSOMAGOT TALÁLTAK.
BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A FRANCIA CSALÓT, AKI A BATACLAN ELLENI MERÉNYLET TÚLÉLÕJÉNEK ADTA KI MAGÁT.
ÍRORSZÁGGAL EGYÜTT ELUTASÍTJA AZ UNIÓ AZ ÍRORSZÁG ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG KÖZÖTTI HATÁRELLENÕRZÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁT.
KOSZOVÓ KÉRÉSÉRE TÖRÖLTE AZ INTERPOL KÖRÖZÉSI LISTÁJÁRÓL RAMUSH HARADINAJ KOSZOVÓI MINISZTERELNÖKÖT.
BELSÕ VIZSGÁLATOT RENDELT EL A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK SLOBODAN PRALJAK ÜGYÉBEN, AKI KÉT NAPPAL EZELÕTT ÖNGYILKOS LETT A BÍRÓSÁGON.
A HOLLAND ÜGYÉSZSÉG SZERINT KÁLIUM-CIANID-MÉRGEZÉS OKOZTA A HÁBORÚS BÛNÖKÉRT ELÍTÉLT PRALJAK HALÁLÁT.
ADÓS MARADT TÖBB VÁLLALÁSÁVAL UKRAJNA, EZÉRT BRÜSSZEL ÚGY DÖNTÖTT, NEM FOLYÓSÍTJA KIJEVNEK AZ 1,8 MRD DOLLÁROS SEGÉLYCSOMAG UTOLSÓ RÉSZLÉTÉT.
TÜNTETÕK PRÓBÁLTÁK MEGAKADÁLYOZNI A NÉMET BEVÁNDORLÁSELLENES AFD KONGRESSZUSÁT HANNOVERBEN, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKAT VETETT BE ELLENÜK.
RAKÉTÁKKAL TÁMADTA A KORMÁNYERÕK EGYIK ÁLLÁSÁT SZOMBAT HAJNALBAN IZRAEL A SZÍRIA MÉDIA SZERINT.
RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT VEZETTEK BE HONDURASBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁNI ZAVARGÁSOK MIATT.
ROBBANÓANYAGOT TARTOTT OTTHONÁBAN, A NÓGRÁD MEGYEI NEMTIBEN EGY 32 ÉVES FÉRFI, ELFOGTÁK, ÉS ELJÁRÁS INDULT ELLENE.
BUSZ ÉS SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT BURGENLANDBAN, A SÚLYOS BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK ÉS 25-EN MEGSÉRÜLTEK.
LAKÁSTÛZBEN ÉLETÉT VESZTETTE EGY EMBER PILISSZENTIVÁNON, A TÛZ OKÁT VIZSGÁLJÁK.
ÖT EMBERT VITTEK KÓRHÁZBA EGY FÕVÁROSI SZÓRAKOZÓHELYRÕL SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS MIATT, A GÁZKAZÁN HIBÁSODOTT MEG.
HALÁLRA GÁZOLTAK EGY EMBERT AZ M0-SON, NAGYTARCSÁNÁL, MIUTÁN A SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT, ÉS KISZÁLLT AZ AUTÓJÁBÓL.
GYALOGOST GÁZOLT EGY 50 ÉVES HELYI LAKOS BAJÁN, 81 ÉVES ÁLDOZATA A KÓRHÁZBAN ÉLETÉT VESZTETTE.