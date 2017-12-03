2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Kettős halál egy buszbalesetben

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2017. december 3., vasárnap 07:11, frissítve: vasárnap 07:41

Személyautó karambolozott autóbusszal Ausztriában, Burgenlandban. Ketten meghaltak, 25-en pedig megsérültek.

Az osztrák hatóságok szerint a két jármű Minihof-Liebau és Tauka között ütközött össze, a busz nekicsapódott egy falnak is. A két halálos áldozat a személyautó utasa volt. A sérültek közül kettőnek súlyos az állapota, de 11 további utast kórházba szállítottak.

 

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buszBurgenlandkarambol

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