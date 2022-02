Ketten is megsérültek az ittas nő okozta balesetben

A vád szerint a nő 2021. december 20-án, délelőtt, Salgótarjánban ittas állapotban vezette autóját. Ittassága okán egy balra ívelő útkanyarulatban áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy vele szemben szabályosan közlekedő személygépkocsival.

A baleset következtében a vétlen sofőr hátsó ülésen utazó két utasa könnyű sérülést szenvedett, míg mindkét gépkocsi eleje sérült, a bal első kerekeik kitörtek.

A nő közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

A bűncselekmény elkövetését beismerő, büntetlen vádlottal szemben a Salgótarjáni Járási Ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabására, valamint járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.

A gyakran többszázezer forintos pénzbüntetésen, és az akár több éves eltiltáson túl további súlyos következményei is vannak az ittas vezetésnek: az eltiltott sofőr csak költséges és időigényes utánképzés után kaphatja vissza a jogosítványát az eltiltás letelte után, ráadásul mivel ittasan okozott balesetet, a kötelező felelősségbiztosító be fogja rajta hajtani az általa a károsultnak kifizetett összeget is.