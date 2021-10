Kétszer rabolta ki a horgászboltot a kábítószert áruló horgász

Megosztás itt:

Az ügyészség tájékoztatása alapján a vádirat szerint a kiskunfélegyházi férfi 2020 augusztusától 2021 áprilisában történt őrizetbe vételéig a lakásán napi rendszerességgel értékesített „zsálya” fantázianevű dizájner drogot.

A növényi őrleményt cigarettába tekerte, és rendszeres vevőinek cigarettánként 1.000 forintért adta el. A kiskunfélegyházi rendőrök a vádlott lakásából kilépő vevőktől a megvásárolt „zsályát” lefoglalták, és a kereskedőt őrizetbe vették.

A férfi a dizájner drog kereskedés mellett 2021. január 2-án, éjjel a barátnőjével horgászásból hazafelé tartva egy fém lábráccsal betörte egy horgászbolt kirakatát, majd a törött ablaküvegen keresztül bejutva horgászbotokat, orsókat és bottartó zsákot lopott el.

Eközben kérésére barátnője a bolt környékén figyelte, jön-e valaki. Miután a lopott holmit hazavitték, visszamentek az üzlethez, és ismét annyi botot markoltak fel, amennyit elbírtak.

A tolvajpáros a bolt tulajdonosát összesen közel egymillió forinttal károsította meg. A nyomozók a horgászfelszerelés egy részét a férfi lakásán lefoglalták.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette mellett női társával együtt lopás bűntettével is vádolja, ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Ügyükben a Kiskunfélegyházi Járásbíróság fog dönteni, olvasható az ügyészség honlapján.

Úgy tűnik, a horgászszektort megcélzó tolvajok szeretnek visszatérni a tett helyszínére. Nemrég számoltunk be róla, hogy egy pezsgőre szomjazó férfi háromszor is feltörte egy horgászegyesület lakókocsiját. A legutolsó alkalomkor maga az elnök zavarta meg, de ő még akkor is el tudott menekülni a zsákmányolt nedüvel.

Pecaverzum.hu

Kép: Pecaverzum.hu