Két nő holttestét találták meg Budapesten egy lakástűznél

2025. augusztus 31., vasárnap 12:11 | MTI

Két nő holttestét találták meg egy XV. kerületi lakástűznél vasárnap, közveszély okozása miatt indult nyomozás - közölte honlapján a rendőrség.

  • Két nő holttestét találták meg Budapesten egy lakástűznél

Vasárnap hajnalban érkezett bejelentés, hogy egy XV. kerületi panelház 6. emeleti lakásában tűz van. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai oltották el a tüzet. Az eddigi információk szerint a lakásból egy nő kizuhant, egy másik holttestét a tűzoltók találták meg a lakásban.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozás gyanújával büntetőeljárást, míg a halálesetekkel kapcsolatban közigazgatási hatósági eljárást indított - közölték a police.hu oldalon.

MTI

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

