Két nap alatt több mint 100 gyorshajtó

Az Esztergomi Rendőrkapitányság egyenruhásai 2021. szeptember 9-én Esztergom és Tát külterületén hajtottak végre sebességellenőrzést. A 11-es és a 117-es számú főútra kiemelt figyelmet fordítanak a rendőrök, mivel ezeken a szakaszokon az utóbbi években több – köztük halálos kimenetelű – baleset is történt. A 3,5 órás ellenőrzés során 32 olyan járművezetőt mértek be, akik a megengedettnél gyorsabban hajtottak. Volt olyan sofőr, aki 60 km/h helyett 104 km/h-val, de olyan is, aki 70 km/h helyett 110 km/h-val közlekedett.

Szombaton Tatán ellenőrizték a járművek sebességét a rendőrök. Négy óra alatt 102 gyorshajtót mértek be az egyenruhások, köztük olyan járművezetőt is, aki a megengedett 50 km/h helyett 87 km/h-val közlekedett.

A gyorshajtás továbbra is az egyik vezető baleseti ok. Ezért arra kérjük a járművezetőket, hogy minden esetben tartsák be az előírt sebességhatárokat! Aki a megengedettnél gyorsabban hajt, nemcsak saját, de mások testi épségét is veszélyezteti. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a balesetek megelőzéséért maguk a közlekedők tehetnek a legtöbbet azzal, ha a szabályokat betartva, fokozott óvatossággal közlekednek. Vigyázzanak magukra és egymásra!

… hogy mindenki hazaérjen!

Police.hu

Kép: Police.hu