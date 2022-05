Két nap alatt két külföldön bujkáló körözött kezén kattant a bilincs

Megosztás itt:

S. Gábor István ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben, mivel a bíróság 2014-ben felfegyverkezve elkövetett rablás, illetve más bűncselekmények elkövetése miatt 9 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélte, aminek letöltését nem kezdte meg. A 31 éves szökevény korábban is követett már el erőszakos bűncselekményeket, első csoportos rablását még tinédzserként. Körözését kiemelten kezelték a hatóságok, amit alátámaszt az is, hogy felkerült a magyar körözési lista TOP 50-esei közé.

Mivel vélelmezhető volt, hogy külföldre szökött, ezért ellene nemzetközi és európai elfogatóparancsot is kiadtak, majd keresésébe a Budapesti Rendőr-főkapitányság információi alapján 2021-től a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztály (KR NNI ÉCFO) munkatársai is belefolytak. Az ENFAST-on, vagyis a célkörözési egységek európai hálózatán keresztül ők koordináltak a külföldi társhatóságokkal.

Felkutatását nehezítette, hogy érvényes magyar okmányok hiányában feltehetően hamis személyazonossággal bujkált. A sikert azonban ez sem akadályozhatta meg, ugyanis a nemzetközi összefogásnak köszönhetően sikerült beazonosítani rejtekhelyét: Angliában, East Midlands régióban, a Derwent folyó partján bujkált. A nagy-britanniai Derby rendőrei 2022. május 11-én fogták el. Rajtaütése nem volt akadálytalan, mert a rendőri intézkedésnek ellenállt, de további menekülésére az angolok már esélyt sem adtak. Kiadatásáról a későbbiekben döntenek a brit hatóságok.

A másik körözöttön egy nappal később, 2022. május 12-én ütöttek rajta a szerb rendőrök. P. Zlatkot Belgrádban fogták el, szintén sikeres nemzetközi együttműködésnek köszönhetően.

A horvát-magyar kettős állampolgárságú, 53 éves férfit a bíróság tavaly 6 év szabadságvesztésre ítélte bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntett elkövetése miatt. Mivel nem kezdte meg büntetését, 2021 szeptemberében körözést adtak ki ellene. Ugyanúgy, ahogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály is, mivel ugyanolyan csalás miatt ők is büntetőeljárást folytattak vele szemben, azonban szökése miatt a nyomozást lezárni nem tudták. A férfi körözési listáját még a szülőhazája, Horvátország által kiadott elfogatóparancs is tetézte, amit szintén csalás miatt adtak ki ellene. A horvát rendőrök elől már 2018 óta bujkált.

A KR NNI ÉCFO nyomozói idén márciustól ebbe a keresésbe is bekapcsolódtak, és a Célkörözési Osztály fel is vette a kapcsolatot Horvátország és Szerbia központi célkörözési egységeivel, mivel feltételezni lehetett, hogy P. Zlatko a három érintett ország valamelyikében bujkál. A közösen, folyamatos információcsere mellett lefolytatott nyomozás eredményeként a szakegységek végül a szerb fővárosban azonosították a férfi lehetséges tartózkodási helyét. Elfogása utána őrizetbe vették, kiadatásáról később döntenek.