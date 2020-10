Két kisteherautó ütközött Dabasnál, meghalt egy ember

1068 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 37 664-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 beteg, így az elhunytak száma 954-re emelkedett, 10 848-an pedig már meggyógyultak. A koronavírus-járványra tekintettel mindenkinek javasolja a jövő héttől elérhető infuenza elleni oltások beadását az Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Ha otthon és munka van, sokkal könnyebb az élet - hangoztatta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádióban, ahol bejelentette: januártól a csokkal vásárolt új építésű ingatlanoknál az 5 százalékos áfa is visszaigényelhető lesz. Elismerte a Momentum EP-képviselője, hogy az ellenzék alaptalanul kiáltott diktatúrát tavasszal a felhatalmazási törvény miatt. Donáth Anna a Hír Tv birtokába került felvételen arról beszél, az európai politikusok a Magyarországról érkező ellenzéki nyilatkozatok alapján tévesen értelmezték az ellenzék a jogszabályt. A hazai ellenzék brüsszeli machinációinak elképesztő részleteire derült fény - így kommentálta az igazságügyi miniszter azt a kiszivárgott videót, amelyben Donáth Anna a koronavírus-törvényről és az egészségügyi válsághelyzetről beszélt. Varga Judit emlékeztetett: az ellenzék tavasszal diktatúrát kiáltott, és Magyarország ellen uszította a liberális médiumokat és európai intézményeket, miközben pontosan tudták, hogy nincs erről szó. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Időközi országgyűlésiképviselő-választást tartottak ma a borsod megyei 6-os számú választókerületben, ahol csaknem 45 százalékos volt a részvétel. Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást. Amikor templomot újítunk fel, akkor a közösséget akarjuk szolgálni, attól függetlenül, mekkora településről van szó - mondta Soltész Miklós államtitkár Budaörsön. A Pest megyei templom felújításához a kormány 50 millió forinttal járult hozzá. Sok migráns indult el Görögországból a balkáni útvonalon; duplájára nőtt a Magyarországon elfogott embercsempészek száma - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A világon 37,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 071 308, a gyógyultaké 25,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A bevezetett korlátozások ellenére egyre romlik a járványhelyzet Európában. A kontinensen az igazolt koronavírusos esetek száma már meghaladta a 6,2 milliót. Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter. Ukrajnában az elmúlt 24 órában csaknem ötezer új fertőzöttet regisztráltak. Kész mobilkórházakat létesíteni az ukrán egészségügyi tárca azokban a régiókban, ahol a koronavírusos betegek kezelésére kijelölt intézmények ágyhiánnyal küzdenek - közölte egy tévéműsorban Viktor Ljasko országos tisztifőorvos. Esküvőket szakítottak félbe és vendéglátóhelyeket zártak be a koszovói hatóságok a hétvégén, mivel a járvány megfékezésére hozott korlátozások ellenére nagyszámú vendéget fogadtak. Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a márciusi elhatalmasodáshoz hasonló fordulópont előtt áll, de azonnali cselekvéssel meg lehet akadályozni, hogy „a történelem megismételje önmagát”. Az igazolt új koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt napon 13 636-tal emelkedett Oroszországban, ez az eddigi legnagyobb növekedés az országban a járvány kezdete óta. Donald Trump amerikai elnök először jelent meg a nyilvánosság előtt azóta, hogy megfertőződött a koronavírussal, és kórházba került. Donald Trump amerikai elnök már nem fertőző - közölte Sean Conley, a Fehér Ház orvosa. Meghaladta a 150 ezret a koronavírusban elhunytak száma Brazíliában - közölte a latin-amerikai ország egészségügyi minisztériuma. Átlépte a hétmilliót a koronavírus-járvány regisztrált fertőzöttjeinek száma Indiában, ezzel az ázsiai ország felzárkózott az ugyancsak hétmillió feletti igazolt fertőzöttet nyilvántartó Egyesült Államok mögé. Tüzérségi támadás érte Sztepanakertet, a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah székhelyét a helyi idő szerint szombat délben életbe lépett tűzszüneti megállapodás ellenére. Ismét örmény rakétatámadás érte az északnyugat-azerbajdzsáni Gandzsa városát, heten meghaltak, 33-an megsebesültek - közölte az azeri külügyminisztérium Twitter-üzenetében. Legalább tizennyolcan vesztették életüket Dél-Szudánban rivális etnikai csoportok között kitört összecsapásokban - közölték a helyi hatóságok. Megostromoltak egy rendőrőrsöt Párizsban. Vasárnapra virradó éjjel mintegy 40 ember támadt pirotechnikai eszközökkel a hatósági épületre a francia főváros egyik elővárosában. Összeütközött a levegőben és lezuhant két kisrepülőgép Franciaországban, a balesetben öten meghaltak. Zarándokokat szállító busz ütközött tehervonattal Thaiföld középső részén, legkevesebb 17-en meghaltak, 30-an megsérültek - közölték thaiföldi hivatalos források. Nagy mennyiségű ásványi olaj szivárgott ki a luxemburgi Troisvierges melletti ipari telepen egy illegális hulladéklerakóból - közölte a luxemburgi rendőrség. Rollerest gázolt halálra egy turistabusz a XI. kerületi Fehérvári úton - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Meghalt egy ember az 5-ös főúton, Dabasnál, ahol két kisteherautó ütközött - közölte a rendőrség. Fának hajtott autójával és meghalt egy férfi Kispirit és Csögle között - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője. Több mint nyolc kilogramm marihuánát találtak a rendőrök egy pár szegvári tanyáján - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Speciális berendezésekkel kannabiszt termesztő férfit fogtak el a rendőrök a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Babos Tímea és Kristina Mladenovic megvédte címét a női párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a döntőben 6:4, 7:5-re legyőzte az Alexa Guarachi, Desirae Krawczyk chilei, amerikai duót. Férfi kosárlabda NB I: Atomerőmű SE-Szolnoki Olajbányász 66:63 Női röplabda Extraliga: Vasas Óbuda-Fatum Nyíregyháza 1:3 Egyik játékosának pozitív koronavírus-mintája miatt a Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata nem léphet pályára a Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében.