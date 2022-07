Két hét karantén után viheti haza gazdája a lekapcsolt kengurut

Megosztás itt:

A vörösnyakú Bennett-kenguru tartása semmiféle engedélyhez nem kötött és nagyon alkalmazkodó állat, szinte mindenhol remekül érzi magát. Bármilyen meglepő 100 ezer forint körüli összegért bárki vehet és tarthat otthonában. Mint azt a Bors megírta: a csepeli járőrök először azt hitték vicces kedvében van az irányítási központ ügyeletese, aki a Szilvafa utcában kóborló kenguru nyomába küldte őket vasárnap éjszaka. Hogy az erszényes honnan került a 21. kerületbe, és kitől, azt még nem lehet tudni.

De az biztos, hogy a kerület járőrei 5-6 kilométeren keresztül voltak a nyomában, mire be tudták terelni az állatot egy olyan helyre, ahonnan már nem volt menekvés. Chip sajnos nem volt benne, de azóta bejelentkezett érte tulajdonosa. Megtudtuk, kéthetes karanténja után vissza is juttatják gazdájának az erszényes szökevényt.

Kíváncsiak voltunk, milyen engedéllyel, milyen feltételek mellett tartható hazánkban kenguru.

Kis túlzással bárki tarthat otthon Bennett-kengurut, mint a Csepelről hozzánk került fajta

– mondta a Borsnak Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert sajtószóvivője. – Mintegy hetven fajta kenguru létezik, a nagyobb testűek veszélyesek is, a tartásuk pedig bonyolult. De ez a vörösnyakú se nem veszélyes, se különleges tartást nem igényel. Bár Ausztráliában őshonos, de még a hideget, havat is bírja, nem kell neki fűtött hely. Szénát, lucernát és az itthon is könnyen megvásárolható kengurutápot eszik. Itthon még tenyészet is van, ára körülbelül 100 ezer forint.

Borsonline