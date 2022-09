Két hatalmas harcsát is adott az új horgászhely az összeszokott párosnak

Megosztás itt:

A kiváló pontyállományáról híres Pest megyei Háziréti-víztározóról kevesen tudják, hogy ragadozó halakban is bővelkedik. A tógazda szerint 100 kilogramm körüli példányok is lakhatják a normális vízállásnál 26 hektáros vízterületet. A tórekord harcsa egy 249 centiméteres, de legalább fél tucat 220 és 249 centi közötti példányt fogtak már meg a horgászok – erről Baranyi Tamás beszélt a Pecaverzumnak.

A sporthorgász már két éve jár a Háziréti-víztározóra, többször akasztott már harcsát, de az igazán nagy példányok lekerülték őt és horgásztársát, Egervári Zsoltot is. Egészen idáig!

Történt ugyanis, hogy Tamás augusztus 21-én, vasárnap szakadó esőben tenyeres dévérkeszeget stupekes módszerrel felkínálva egy 213 centis, 63 kilós harcsát csalt horogra.

„Fél éve nézegetem azt a helyet, ahonnan fogtam. Jött egy belső sugallat, hogy azt meg kéne nézni, de végül soha nem mentünk oda, mindig egy megszokott helyre jártunk. Mivel egyedül voltam, és arra gondoltam, hogy na most akkor megnézem, és be is jött! Beraktam a botomat, és 2,5 óra után el is húzta” – mesélte Tamás.

A peca egyébként elég nehezen indult a szakadó eső miatt: a táborállítás és a csalihalfogás sem tűnt egyszer műveletnek.

„Nagy nehezen, de összeállt minden, de addigra mindenem elázott. A hal 22 óra körül erőteljes, húzós kapással jelentkezett. Leírhatatlanul nehéz volt a fárasztás egyedül a zuhogó esőben, de megoldottam. Óriási öröm volt” – fogalmazott a horgász, aki nem szokott halat elvinni, így ezt is visszaengedte.

Persze nem is tehetett volna másként, ugyanis a Háziréti-víztározón a 15 kilogramm feletti harcsákat védelem illeti, kifogásuk után minden esetben vissza kell helyezni azokat a vízbe. A hal pontos tömegét azért tudták meghatározni, mert Tamás szomszédja a parton kölcsönadta a mérlegét és a ponyváját.

A nagy hal hírére Tamás barátjának sem kellett több, egy héttel később már együtt voltak a parton ugyanazon a helyen, és Egervári Zsolt egyenlített, ő is fogott egy centiméterrel kisebb, de minden bizonnyal tömegben sokkal nagyobb harcsát.

„Eltelt egy éjszaka kapás nélkül. Második nap reggel Zsolti barátom szólt, hogy a stupeke eltűnt, és valószínű, hogy most húzza el a hal. Hát úgy is lett! A bevágásnál láttam, hogy óriási súlyt tart és nem mozdul. Gyorsan csónakba pattantunk, és 25 perc fárasztás után emeltük be. 80 kiló fölé saccoltuk, mert sokkal vastagabb volt, mint az enyém” – mondta Tamás.

A két horgász életre szóló élményt szerzett, és az elmúlt hétvégén is próbálkoztak, de csak kapásig jutottak, egy hari meglépett. Nem volt nagy mozgás a tavon, így viszont tudtak egy jót aludni, és kipihenték az előző heti fáradalmakat.

Pecaverzum