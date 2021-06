Két év hat hónapot kértek Berki Krisztiánra

Magyarország az egyetlen az unióban, ahol nem vakcinahiány van, hanem vakcinabőség, több oltóanyagunk van, mint amennyien jelentkeznek oltásra - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök bejelentette: Magyarország hamarosan átáll a tömeges oltásról készenléti oltási rendszerre. 269 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 571-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 26 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 818-ra emelkedett. Már 5 millió 238 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 814 ezren már a második dózist is megkapták. Az oltásoknak köszönhetően sikerült letörni a koronavírus-járvány harmadik hullámát, azonban az éberség nem múlik el, továbbra is figyelemmel kísérik a hazai és a nemzetközi járványügyi helyzetet, a vírus különböző variánsait - mondta Galgóczi Ágnes. A védelmi intézkedések feloldása a lakosság együttműködésének köszönhető - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Az oltások után mért adatok is azt mutatják, hogy a vakcinák hatékonyak - mondta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Magyarország élőben extra című műsorunkban. Szlávik János közölte: jelentősen csökken az aktív betegek és a kórházban fekvők száma, valamint a szennyvízben mért örökítőanyag is alacsony. A vakcinák az indiai mutáns ellen is hatékonyak, de a teljes védettséghez mindkét oltás felvétele szükséges. Az oltások beszerzésével nagyon sok időt nyertünk a nyugat-európai államokhoz képest - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. A külhoni, még oltásra váró magyarok és a Magyarországon élő külföldiek is regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon - jelentette be György István államtitkár. Az újranyitás elkezdődött Magyarországon az átoltottság növekedésével, idén áprilisban nőtt a kiskereskedelmi forgalom, az emberek elkezdték elkölteni a megtakarításaikat - mondta Cseresnyés Péter államtitkár. Az egyetemek megrendezhetik a diplomaátadókat - közölte Schanda Tamás, az ITM stratégiai és parlamenti államtitkára. Országszerte és a határokon túl is megemlékezéseket tartott a magyarság a nemzeti összetartozás napján, az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulóján. A magyar nemzet megmaradt, azok, akiket elszakítottak tőlünk fizikai valójukban, lélekben mindig is velünk maradtak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Az elmúlt százegy év Magyarország számára történelme legnehezebb korszaka volt, ebben a százegy évben szembesülnie kellett azzal, hogy az ország területének kétharmadát, a magyar lakosság egyharmadát vesztette el - mondta Gulyás Gergely. A nemzeti összetartozás napjának üzenete egyértelmű: bárhol is éljenek magyarok a világban, Magyarországnak minden magyar fontos, ahová bármikor hazatérhetnek - közölte Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Egy népnek, amely kellő öntudattal és tenni akarással rendelkezik, sem határmódosítások, sem pedig nagyhatalmi érdekek nem tudják elvenni a jövőjét - mondta Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Ma ugyanazért kell küzdenünk, mint elődeinknek az elmúlt száz évben, vagyis a haza megvédéséért - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, amikor a nemzeti összetartozás napján felavatta az Összetartozás házát Csepelen. Bár többször próbálták elvenni a magyarok hazáját, magyarságát, ők ezt sosem engedték és mindig felálltak a bajból - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Nem tagadta, hogy több merényletre is készült Budapesten az a 21 éves kecskeméti egyetemista, akit kedden fogtak el a TEK kommandósai. A Terrorelhárítási Központ főigazgatója a Magyarország élőben című műsorunkban elmondta, hogy az interneten radikalizálódott férfi számolt azzal, hogy meg fog halni. Hajdu János szerint a gyanúsított egyedül akarta véghez vinni a cselekedetét, és nincs arra bizonyíték, hogy lenne magyar terrorsejt. Több mint 5,5 milliárd forint értékben kezdődnek egészségipari beruházások 4 milliárd forintot meghaladó kormányzati támogatással - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Száznegyvenkilenc pályázat támogatásával több mint kétmilliárd forint érkezett Tolna megyébe a Magyar falu programban - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Számos szempontból ellentmondásosnak nevezte az Európai Bíróság Magyarországnak a Sargentini-jelentés megszavazásának módja miatt benyújtott keresetét elutasító döntését az igazságügyi miniszter a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. Engedélyezte a brit gyógyszerfelügyelet a 12-15 éves korosztály beoltását a Pfizer és a BioNTech vállalatok által a koronavírus ellen közösen kifejlesztett vakcinával. A világon 172 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Olaszországba való beutazáshoz negatív eredményű PCR vagy antigén gyorsteszt szükséges a magyar állampolgárok számára, valamint regisztrálniuk kell magukat - közölte a római konzulátus. Ukrajnában a korábbi napokhoz hasonló mértékben, kevesebb mint 2300 új beteggel nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma, a járvány terjedése továbbra is stagnálást mutat. Megkezdődik a koronavírus elleni Szputnyik V orosz oltóanyag gyártása Szerbiában. Szerbia és Magyarország a legsikeresebb gazdasági és egészségügyi válaszokat adta a koronavírus-járványra, és ennek köszönhetően a két ország gazdasága is erős tudott maradni - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Az egészségügyi tárca legfrissebb kimutatása szerint csütörtökön egyetlen cseh állampolgár sem halt meg a vírus okozta Covid-19 betegségben. Japán 1,24 millió adag koronavírus elleni védőoltást adományoz Tajvannak. Irán elfogadhatatlannak nevezte, hogy felfüggesztették szavazati jogát az ENSZ Közgyűlésében. Joe Biden amerikai elnök rendeletében büntetőintézkedéseket hozott 59 kínai vállalat ellen, amelyeknek kötődnek a kínai védelmi és megfigyelési technológiákat fejlesztő ágazathoz. A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet 17 alkalommal talált bizonyítékot arra, hogy a szíriai rezsim vegyi fegyvert vetett be politikai ellenfeleivel szemben - jelentette ki a szervezet főigazgatója. Az Afganisztánban állomásozó külföldi csapatok rendezett kivonását szorgalmazta Kína, Pakisztán és Afganisztán, miután a három ország külügyminiszterei videokapcsolaton keresztül egyeztettek. Az államcsínnyel megbuktatott és illegalitásba vonult képviselők alkotta ellenzéki árnyékkormány felszólította a junta elleni harcra a muzulmán rohingjákat, állampolgárságot ígérve az üldözött kisebbség tagjainak az új demokratikus Mianmarban. A pakisztáni főváros, Iszlámábád egyik lakónegyedében lőttek agyon tálib fegyveresek két járőröző rendőrt, az eset felerősítette azokat a félelmeket, amelyek szerint a szélsőségesek megvethették a lábukat az ország egyik legbiztonságosabb városában. Felfegyverkezett migránsok támadtak a francia rendőrökre Calais-ban. 32 rendőr megsérült, miután az illegális bevándorlók megpróbáltak betörni a kikötő területére, hogy onnan valamilyen járművel az Egyesült Királyságba jussanak. Aknarobbanásban életét vesztette két újságíró és egy helyi tisztségviselő az Örményországgal és Hegyi-Karabahhal határos, azerbajdzsáni Kelbadzsar régióban. Tűz ütött ki fiatalkorúak börtönében Kairóban, hat gyerek meghalt, és kéttucatnyian megsérültek. Robbanás történt a közép-szerbiai Cacak lőszergyárában, a helyszíni jelentések szerint senki nem sérült meg. Jogerősen kilenc-kilenc év szabadságvesztésre ítéltek három szerb kábítószer-kereskedőt Pécsen, amiért jelentős mennyiségű heroint hoztak Magyarországra 2019 márciusában. Fának ütközött egy gépkocsi Kaba és Hajdúszoboszló között, az autót vezető férfi a helyszínen meghalt - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy II. világháborús bomba hatástalanítását végzik a szakemberek vasárnap délelőtt, ezért jelenős korlátozásra kell készülni a Lánchíd környékén, amely aBKK járatait is érinti - közölte a közlekedési vállalat. Hétfőn megkezdődik a tényleges, hónapokig tartó építkezés az Idősebb Antall József rakparton, ezért az Eötvös tértől a Margit hídig tartó útszakaszt vasárnap 23 órától lezárják a közúti forgalom elől - közölte a BKK. A Csipes Tamara, Medveczky Erika kajak kettes aranyérmet szerzett 1000 méteren a poznani kajak-kenu Európa-bajnokságon. A Noé Bálint, Gál Péter, Kulifai Tamás, Dombvári Bence összeállítású kajak négyes ezüstérmet szerzett 1000 méteren a kajak-kenu Európa-bajnokságon. Kopasz Bálint aranyérmet szerzett kajak egyes 500 méteren, Balla Virág ezüstérmet nyert kenu egyes 500 méteren a kajak-kenu Európa-bajnokságon. Távozott Szerhij Rebrov vezetőedző a bajnok Ferencváros labdarúgócsapatától. Az olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese a jövőben a Vasas vívószakosztályának társelnökeként dolgozik.