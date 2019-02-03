2019. február 3.,
vasárnap, Balázs napja

Két balesetben hárman veszették életüket

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2019. február 3., vasárnap 19:29, frissítve: vasárnap 19:55

Ketten életüket vesztették egy balesetben a 4-es főúton Albertirsánál. Egy személyautó kamionnal ütközött. A balesetben a két halálos áldozat mellett egy harmadik személy súlyosan megsérült. Az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták.

Délelőtt Gyula határában ütközött frontálisan két autó. Abban a balesetben egy ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült. Az utat teljes szélességében lezárták a helyszínelés és a mentés idejére. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

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