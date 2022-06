Késsel és tőrrel támadt volt élettársára egy férfi Komáromban

Megosztás itt:

Június 6-án délután jelentették a rendőrségen, hogy

KOMÁROMBAN EGY FÉRFI FEGYVERREL FENYEGETI A CSALÁDJÁT ÉS TÖBB LÖVÉS IS ELDÖRDÜLT.

A támadó elmenekült a helyszínről. A járőröknek egy nő azt mondta, volt élettársa délután érkezett hétvégi házukhoz. Késsel és tőrrel megfenyegette őt és az édesanyját, valamint a mostani párját is. Egy légpuska is volt nála, amellyel több lövést is leadott, majd elfutott.

A komáromi járőrök egy órán belül elfogták B. Vilmost. A férfi megmutatta a rendőröknek, hova dugta a puskát, amit lefoglaltak.

A 33 ÉVES FÉRFIT A NYOMOZÓK FEGYVERESEN ELKÖVETETT GARÁZDASÁG MIATT HALLGATTÁK KI GYANÚSÍTOTTKÉNT.

Őrizetbe vették, és kezdeményezték, hogy az ügyészek indítványozzák a bíróságon a támadó letartóztatását.

Fotó: Csudai Sándor