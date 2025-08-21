Keresés

Kék hírek

Késeléssel zárult az ünnepi este Mosonmagyaróváron

2025. augusztus 21., csütörtök 13:38 | Kisalföld
Mosonmagyaróvár késelés rendőrség

A rendőrségre augusztus 20-án 22 óra 13 perckor érkezett bejelentés, hogy Mosonmagyaróváron, a Szent István király úton egy férfit megszúrtak - számolt be a Kisalföld.

  • Késeléssel zárult az ünnepi este Mosonmagyaróváron

A lap azt írja, hogy a koncertek helyszínétől távolabb, a Szent István úton dulakodás alakult ki, aminek végül a rendőrök vetettek véget. 

A hatósági tájékoztatás szerint két helyi férfi keveredett szóváltásba egymással, majd egyikük egy késsel megvágta a sértettet, aki könnyebben megsérült.

A rendőrök az 53 éves elkövetőt elfogták, ellene a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt büntetőeljárást indított.

Az Országos Mentőszolgálatot nem riasztották, a Kisalföld információi szerint a sérültet a rendezvényt biztosító egészségügyi szolgálat látta el.

 

