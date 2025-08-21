Késeléssel zárult az ünnepi este Mosonmagyaróváron

Megosztás itt:

A lap azt írja, hogy a koncertek helyszínétől távolabb, a Szent István úton dulakodás alakult ki, aminek végül a rendőrök vetettek véget.

A hatósági tájékoztatás szerint két helyi férfi keveredett szóváltásba egymással, majd egyikük egy késsel megvágta a sértettet, aki könnyebben megsérült.

A rendőrök az 53 éves elkövetőt elfogták, ellene a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt büntetőeljárást indított.

Az Országos Mentőszolgálatot nem riasztották, a Kisalföld információi szerint a sérültet a rendezvényt biztosító egészségügyi szolgálat látta el.