Kényszergyógykezelésre ítélték az édesanyját tavaly szilveszterkor meggyilkoló nőt

A Fővárosi Törvényszék büntethetőséget kizáró okból felmentett egy nőt az ellene a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének vádja alól és egyúttal elrendelte a kényszergyógykezelését is.

Az ítélet szerint a vádlott és édesanyja – a későbbi sértett – a vádbeli cselekményt megelőzően közel 20 évig éltek együtt. Az együttélés során a sértett egészségi állapota fokozatosan leromlott, mindennapi ellátásáról - a már fiatal korától kezdődően pszichiátriai kezelés alatt álló - terhelt gondoskodott. E feladat folyamatos ellátása pszichésen és fizikailag is egyre jobban kimerítette őt. Mind a vádlott, mind pedig a sértett különböző gyógyszereket szedett, amelyek 2020. december végére nagyrészt elfogytak, újat felíratni a vádlott nem tudott, mivel nem érte el az orvosait. Az év végi ünnepek ideje alatt a vádlott fizikai és pszichés állapota tovább romlott, a sértett pedig még jobban legyengült. A terhelt úgy érezte, hogy helyzetük kilátástalan és senkitől nem számíthat segítségre, ezért 2020. december 31-én hajnalban megfojtotta az édesanyját. A vádlott később maga szólt tettéről a szomszédainak, akik értesítették a rendőrséget és a mentőket.

A terhelt a cselekmény elkövetésének időpontjában és jelenleg is kóros elmeállapotú, pszichés betegségben szenved, amely a beszámítási képességét kizárta. Erre figyelemmel az ügyészség a vádiratban és a mai tárgyaláson is a vádlott felmentését, valamint kényszergyógykezelésének elrendelését indítványozta. A vádlott beszámítási képességének hiánya miatt a bíróság úgy döntött, hogy az ügy előkészítő ülésen nem elintézhető, így az eljárást tárgyaláson folytatta. Ennek keretében meghallgatta a terheltet – aki nem tett vallomást – és iratokat ismertetett. Mivel bizonyítási indítvány nem érkezett az ügyben, a perbeszédeket követően a bíróság ítéletet hozott. A vádlott kóros elmeállapota a Büntető Törvénykönyv alapján büntethetőséget kizáró ok. A fentiek miatt – a büntetőeljárási törvény vonatkozó rendelkezése alapján – a bíróság a vádlottat felmentette az ellene emelt vád alól és a bűnismétlés veszélye miatt elrendelte a kényszergyógykezelését.

Az ítélet jogerős.

Budapest, 2021. november 26.

