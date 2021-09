Kender a sátorban, a termesztő őrizetben

Megosztás itt:

A háza udvarán, egy sátorban termesztett a gyanú szerint kábítószert tartalmazó kendert egy férfi Orosházán. Elmondása szerint saját fogyasztásra nevelte a növényeket, a nyomozás eddigi adatai szerint azonban másoknak is adott belőle. A 25 éves férfinél az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei 2021. szeptember 23-án kutatást tartottak és lefoglalták az élő növényeket, a leszedett és szárításra előkészített növényi részeket, valamint a termesztéshez használt eszközöket. Emellett egy, a gyanú szerint az anyag adagolásához használt mérleget is találtak. A férfit a rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette. Élettársa ellen is büntetőeljárás indult, mert a gyanú szerint többször fogyasztott abból az anyagból, amit a párja a termesztett növényekből készített.

Police.hu

Kép: Police.hu