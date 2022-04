Kegyetlen, nikotinnal gyilkolt Erzsébet

Megosztás itt:

Holhosné Papp Erzsébet férjével élt Perecesen, ám házasságuk semmiképp sem volt idillinek nevezhető. Alkoholista férje rendszeresen bántalmazta, ő pedig egy idő után megelégelte a sorozatos megaláztatásokat, így eldöntötte, végleg megszabadul férjétől. Meg is találta a megfelelő módját annak, miként tudná eltenni láb alól a párját, a kivitelezést azonban még tökéletesítenie kellett, aminek viszont egy ártatlan gyermek esett áldozatául.

Az ismerősei körében csak Papp Bözsiként ismert asszony a frigy előtt dohánytermesztéssel foglalkozott, ezért tisztában volt azzal, hogy a dohánylevélből kinyert nikotin mérgező.

Nagyobb mennyiséget egy magas koncentrátumban nikotint tartalmazó növényvédelmi permetezőszerből nyert ki, amit egy kétdecis pálinkás üvegben tárolt. Egyébként a nővérétől szerezte be a szert, aki gyümölcstermesztőként könnyen hozzá tudott jutni, neki pedig azt adta be, hogy patkányirtáshoz kell. Először a kutyáján kísérletezett, majd megerősítésképpen a szomszédok ötéves kislányán is letesztelte a mérget. Az 1957-es eset miatt azonban nem indult eljárás, a kislány halálát ugyanis természetesnek minősítették a hatóságok. Erzsébet így zavartalanul véghez vihette eredeti tervét, de előtte még bosszút állt egy ismerősén, akivel egy nézeteltérés miatt veszett össze. Békülést színlelve átment Fürtös Józsefnéhez, akit a pálinkának álcázott nikotinos méreggel kínált meg. Miután Fürtösné felhajtotta az italt, azonnal rosszul lett, Erzsébet pedig kihívta a mentőket.

A rendőrök is kihallgatták a tettest, ám ő azt állította, épp látogatóba érkezett, amikor megpillantotta az üres nikotinos üveget az asztalon.

Ezzel ismét megúszta a bűntényt, Fürtösné ügyét ugyanis azzal zárták le, hogy öngyilkosságot követett el.

A sikereken felbuzdulva Erzsébet most már készen állt arra, hogy a férjével is végezzen. Rostár Istvánnal 1957 augusztusában Lillafüredre mentek szórakozni. Az étteremben a férfi szokásához hűen felöntött a garatra, így felesége észrevétlenül belecsempészhette italába a mérget.

Rostár szinte azonnal meghalt, az étteremben pedig olyan hatalmas felfordulás lett, hogy könnyedén kiönthette a nikotinos oldatot a pohárból.

Erzsébetnek tehát ismét kedvezett a szerencse, a boncolás során ugyanis Rostár vérében olyan magas volt az alkoholszint, hogy az orvosok egyértelműen alkoholmérgezést állapítottak meg nála.

Első férje halála után nem várt sokat az új szerelemre, másfél évvel később ugyanis Erzsébet hozzáment Holhos Jánoshoz, akivel Penészeken éltek. Házasságuk azonban nem tartott sokáig, így hamar visszatért Perecesre. Holhosné nem búslakodott egy percet sem, tovább „fogyasztotta” a férfiakat. Nővére, Juhos Ferencné viszont nem nézte jó szemmel fehérmájú húga viselkedését, ennek pedig többször is hangot adott. Erzsébet erre eldöntötte, neki is mennie kell. 1959. április 22-én meg is látogatta testvérét, majd otthagyta a nikotinos méregszuvenírt, amit nővére fel is hörpintett. Ám a rendőrség ez esetben sem gyanakodott gyilkosságra.

Holhosné a könyörtelenül kivégzett négy emberrel a háta mögött anyagi gondokkal küzdött, ezért némi pénz reményében visszaváltotta a pálinkás üvegeit, amelyekben a mérget tárolta. Azok hiába voltak rendesen elmosva, még így is olyan nagy dózisban tartalmazták a méreganyagot, hogy az abba töltött italtól két ember is rosszul lett. A kis híján végzetes esetek után pedig eljárás indult az ügyben. A körzeti megbízott rá is talált az üvegek visszaváltó Holhosnéra, és tudva, hogy a környezetében számos haláleset történt, újra vizsgálódni kezdtek, és exhumálták az ötéves kislány és az első férj folttestét. Ezután Holhosnét elfogták, ám a tárgyalásokon kezdetben tagadta tetteit. Később viszont megtört, és beismerte a gyilkosságokat. 1961-ben a legsúlyosabb büntetést szabták ki rá, felakasztották.

Borsonline