Kegyetlen lányverést élőztek a brutális fiatalok a fővárosban

Az erőszakot élőben közvetítették az interneten

A lap beszámolója szerint sikítás és sírás hallatszik azon a felvételen, amit közzé tettek pénteken azok a támadó lányok, akik az utcán verték meg a két tinikorú áldozatukat. Először az egyiket, majd a másikat állták körbe és támadták meg.

Elsőként az egyik támadó hátba rúgja a lányt az utcán, majd amikor ő a földre zuhant, akkor sem hagyja békén, tovább rugdossa. A fiatal már a kezével próbálja védeni a fejét, hogy elkerülje az újabb bántalmazást, kiabál, de még ekkor sem hagyják békén őt. Van, amikor egyszerre többen is neki esnek, miközben nevetnek az áldozatukon.

A szörnyűséget súlyosbítja az, hogy miközben összeverik a lányt, a támadók közül az egyik folyamatosan rögzíti a történteket és azt kiabálja:

Ne álljatok le!

A Bors információi szerint az erőszakot elkövető lányok a verést élőben közvetítették az interneten. Azt többen nézték is a neten, akik közül sokan támogatták a verést. Ezt követően nyilvánosságra került egy újabb felvétel, amin egy másik lány szerepel, akit ugyanezek a támadók vernek össze. Kirúgják őt az útra, majd amikor már az egyik parkoló autó mellett ül, akkor őt is fejbe rúgják. Ezt is a támadók veszik videóra...

Az esettel kapcsolatban a lap megkereste a BRFK-t, akik a következőt mondták el:

"A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntett gyanúja miatt feljelentés alapján rendelt el nyomozást. Az eljárás során vizsgálják a felvételeket, valamint azt, hogy más bűncselekmény megvalósulhatott-e. Válaszadásunkig gyanúsított kihallgatás nem történt. A szükséges nyomozási cselekmények folyamatban vannak. Az eljárás érdekében jelenleg bővebb tájékoztatás nem adható".

Fotó: illusztráció (Shutterstock)