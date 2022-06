Kattant a bilincs a szeméremsértő tolvaj kezén

Megosztás itt:

Bejelentés érkezett idén május 6-án délután, miszerint az egyik bácsalmási kávézó teraszán egy férfi önkielégítést végez, miközben videótelefonál. Amikor a pincér ezt észrevette, azonnal értesítette a főnökét, aki megkérte az onanizálót, hogy fejezze be, amit csinál és távozzon. Ennek ellenére a férfi továbbra is ottmaradt és szidalmazta a dolgozókat. A 41 éves madarasi lakos olyan részeg volt, hogy a rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik korházba szállították. Vele szemben szeméremsértés miatt indult eljárás. Másnap gyanúsítottként hallgatták ki az egyenruhások.

Azonban a férfinek több is van a rovásán: pár héttel később egy teherautót kötött el az egyik madarasi telephelyről. A tolvajnak nem volt nehéz dolga, mivel a jármű nyitva volt és benne maradt az indítókulcs is. Már Katymárnál járt, amikor az éppen ott dolgozó tulajdonos mellett elhaladt a gépkocsijával. Ekkor a sértett azonnal kocsiba ült és a nyomába eredt. Nem sokkal messzebb sikerült megállítani a férfit, majd értesítette a rendőröket. A járőrök kiérkezésééig próbálta maradásra bírni a tolvajt, amitől az bedühödött, többször megütötte és a teherautó egyik ablakát is betörte. A rendőrök elfogták és előállították az elkövetőt, akinek ezeken kívül két biciklilopásért is felelnie kell. A nyomozók kezdeményezték a letartóztatását. Neki szeméremsértés mellett jármű önkényes elvétele, rongálás és kétrendbeli lopás miatt is felelnie kell.

police.hu