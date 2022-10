Kasztrálta ötéves nevelt fiát a horroranya (18+)

Megosztás itt:

Múlt pénteken vették őrizetbe azt a 33 éves asszonyt, aki néhai férje kisgyermekével olyan kegyetlenül bánt, hogy garantáltan hosszú börtönévek várnak rá. Az észak-karolinai Bracey Renee Byrd ellen jelenleg kiskorú kasztrálása, bántalmazása, fogvatartása, valamint gyilkossági kísérlet a vád, azaz már a felsorolásból is látszik, milyen sokkoló esetről van szó, a részletek azonban még horrorisztikusabbak. Szeretnénk azt mondani, hogy mindez csak egy film, ám sajnos ezt a forgatókönyvet az élet írta.

A hatóságok még a nyáron, jelesül július 29-én szereztek tudomást a nő kegyetlenkedéseiről: ekkor került ugyanis kórházba teste számos pontján elszenvedett teljes mélységű, azaz harmadfokú égési sérülésekkel Byrd ötéves nevelt fia. Az orvosok azonnal elszörnyedtek, amint megvizsgálták őt, ugyanis a kisgyermek sérülései egyértelműen bántalmazásból származtak. Ráadásul a további vizsgálatok korábbi, a gyógyulás különböző fázisaiban lévő sérüléseket fedtek fel, azaz a fiúcskát jó ideje bántalmazták. A gyermeket az égési sérülések mellett az arcán, a karján, a lábain és a nemi szervénél is zúzódások borították. Természetesen a dokik azonnal értesítették a rendőrséget.

Három gyereket nevelt a horroranya

A tárgyalását váró nő férje, Timothy Dean Byrd 2021-ben hunyt el – írja az esetről beszámoló Law and Crime oldala. Három gyermeket hagyott hátra és bízott neje gondjaira, akik közül kettő örökbefogadott volt. Egy online elérhető gyászjelentés a nőt elhunyt férje legjobb barátjaként és egyetlen igaz szerelmeként jellemzi – ehhez képest a jelek azt mutatják, hogy Bracey legalább egy nevelt gyermekét súlyosan bántalmazta és kasztrálta is, és sajnos nem lehetetlen, hogy a többi gyermekkel is hasonlóképp bánt.

A bíróság végül igencsak masszív, ám tetteit ismerve cseppet sem túlzó, 2 millió dolláros óvadékot állapított meg.