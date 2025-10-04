Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Megosztás itt:

Először senki sem akarta elhinni, hogy Nikolett öngyilkos lett. Úgy tudom, nemrég kiderült, hogy valóban fagyállót vitt magával egy palackban - nyilatkozta a Borsonline.hu-nak a család egy közeli barátja Kaszás Nikolett ügyében. Mint ismert, a fiatal nő szeptember 7-én vasárnap túrázni indult a Pilisbe egyedül, másnap nem ment be munkahelyére és a rendőrség is keresni kezdte. Végül több mint 20 nappal később, szeptember 28-án bukkantak rá a holttestére. A lányt ekkor már nagy erőkkel keresték, aznap 500-an álltak neki átkutatni az erdőt. Sokáig nem lehetett tudni pontosan, hogy mi történt, azonban a hatóságok a helyszínen fagyállót találtak egy flakonban a holttest mellett. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet, vagyis egyelőre kizárják az idegenkezűséget, valószínűleg öngyilkosság történt.

A Borsonline.hu a családi barát tájékoztatására hivatkozva azt írta: Kaszás Nikolett édesapja is ugyanígy követett el öngyilkosságot korábban: fagyállót ivott. A nyilatkozó hozzátette, úgy tudja, a rendőrségnek van kamerafelvétele arról, amikor a lány megveszi a folyadékot. Úgy tudom, a család összeroppant Niki elvesztésében" - zárta szavait a család ismerőse.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

