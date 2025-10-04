Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

2025. október 04., szombat 14:09 | Origo
öngyilkosság Kaszás Nikolett Pilis-hegység fagyálló folyadék ivás

Újabb információk láttak napvilágot a Pilisben eltűnt túrázó ügyében. Kaszás Nikolett szeptember 7-én ment sétálni az erdőbe, és soha többé nem került elő élve. A család egyik barátja a Borsonline.hu-nak úgy nyilatkozott, hogy a nő édesapja hasonló módon lett öngyilkos korábban: fagyálló folyadékot ivott.

  • Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Először senki sem akarta elhinni, hogy Nikolett öngyilkos lett. Úgy tudom, nemrég kiderült, hogy valóban fagyállót vitt magával egy palackban - nyilatkozta a Borsonline.hu-nak a család egy közeli barátja Kaszás Nikolett ügyében. Mint ismert, a fiatal nő szeptember 7-én vasárnap túrázni indult a Pilisbe egyedül, másnap nem ment be munkahelyére és a rendőrség is keresni kezdte. Végül több mint 20 nappal később, szeptember 28-án bukkantak rá a holttestére. A lányt ekkor már nagy erőkkel keresték, aznap 500-an álltak neki átkutatni az erdőt. Sokáig nem lehetett tudni pontosan, hogy mi történt, azonban a hatóságok a helyszínen fagyállót találtak egy flakonban a holttest mellett. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet, vagyis egyelőre kizárják az idegenkezűséget, valószínűleg öngyilkosság történt.

A Borsonline.hu a családi barát tájékoztatására hivatkozva azt írta: Kaszás Nikolett édesapja is ugyanígy követett el öngyilkosságot korábban: fagyállót ivott. A nyilatkozó hozzátette, úgy tudja, a rendőrségnek van kamerafelvétele arról, amikor a lány megveszi a folyadékot. Úgy tudom, a család összeroppant Niki elvesztésében" - zárta szavait a család ismerőse.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Fotó: Veol.hu

 

 

További híreink

Meglepő fordulat jön az időjárásban

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Több mint 73 milliós luxuskocsit vesz magának Kőgazdag Csabi: tényleg ő minden gazdagok apja?

Yamal miatt titkolózott a Barcelona, de ma kiderült, hogy nagy a baj

Egy retró kedvenc tűnik el a boltok polcairól, nem gyártják tovább a magyarok kedvencét

31/ATLAS: újabb furcsaságok a rejtélyes csillagközi objektummal, a NASA leállította a frissítéseit

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Mit főzzek ma? 9 főétel, amit el kell készítened ősszel

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

További híreink

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét
2
Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány
3
Egy 39 éves diplomata lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
4
Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója Nagy Elekkel a MKIK elnökével – élő adás + videó
5
Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján
6
Csehországban leválthatják a háborúpárti kormányt
7
Magas volt a részvételi arány a cseh parlamenti választások első napján + videó
8
Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó
9
Monitor - Nemzeti érdek feladásában Karácsony Gergely túltett Magyar Péteren, amikor azt mondta, hogy hazánk elemi érdeke Ukrajna uniós csatlakozása + videó
10
Megdőlt a mítosz: ezen a felmérésen tarol Orbánék politikája

Legfrissebb híreink

TF 100 – Száz éve a pályán (1. rész) + videó

TF 100 – Száz éve a pályán (1. rész) + videó

 TF100 néven útjára indul egy hatrészes műsorfolyam, amely, ahogy a neve is mutatja, a Testnevelési Egyetem elmúlt 100 esztendeivel, illetve a Testnevelési Egyetem mai sportra gyakorolt hatásaival fogunk majd foglalkozni.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!