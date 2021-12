Kandallóban, a hamu között tárolták a „kristályt”, „cracket” és „bika” drogot

Megosztás itt:

A vádirat szerint a munkaviszonnyal és bejelentett jövedelemmel nem rendelkező keceli családfő 2019 nyarától a 2020 szeptemberében történt elfogásáig az élettársa és a fia közreműködésével szintetikus drogok: kristály, crack, ecstasy és bika drog értékesítésével biztosította megélhetésüket. Az új pszichoaktív anyagokat és az amfetamint a családfő szerezte be, a kábítószerből ő maga is fogyasztott. A fehér port digitális mérleg segítségével alufólia pakettekbe csomagolta és a vevők részére adagonként 1.000,- Ft-ért árulta. A lebukás elkerülése érdekében a férfi a dizájner drogot tartalmazó csomagokat a vevők megérkezéséig az ingatlan különböző pontjain: így a kandalló tűzterében, a hamu között, a teraszon lévő műanyag asztal üreges lábában illetve az udvari farakás között tárolta.

A kiskőrösi rendőrök a családi házban tartott kutatás során a hálószoba szekrény tetején elrejtett pénztárcában és a konyhafiókban is találtak több tucat „kristályt” és bika drogot tartalmazó pakettet, a mérlegen pedig ecstasy maradványt.

Vevőkörükbe a felnőttek mellett több 18 év alatti fiatal is tartozott. A kereskedésben a férfi élettársa is segített: a vevők a közösségi levelezőrendszerben nála rendelték meg az „anyagot”, így az asszony több száz pakett vevőkhöz történő eljuttatásában vett részt. Előfordult azonban, hogy a férfi épp csak felnőttkorú fiát is bevonták a csomagok kiszállításába.

A helyszíneléskor készült fotók az ügyészség honlapján (www.ugyeszseg.hu) hamarosan elérhetők.

Az ügyészség a családtagokat az új pszichoaktív anyaggal visszaélés súlyosabban minősülő bűntettével vádolja. A letartóztatásban lévő férfi és szabadlábon védekező családtagjai bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.

HírTV

Kép: Police.hu