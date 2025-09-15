Keresés

2025. 09. 15. Hétfő
Kábítószert fogyasztott a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja + videó

2025. szeptember 15., hétfő 15:00 | HírTV

Az ügyről Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos nyilatkozott.

  • Kábítószert fogyasztott a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja + videó

Horváth László: "Szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fogyasztott kábítószert, Kristály nevű dizájnerdrogot. Sokan felháborodásukban halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges. Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószerellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat. Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost."

