Kábítószergyanús anyagokat találtak a rendőrök az autóban

A járőrök a 14-es főúton, Vámosszabadi külterületén 2022. május 23-án 10 óra 06 perckor egy 26 éves szlovák gépkocsivezetővel szemben intézkedtek. A sofőrön kívül az autóban utazott egy 15 és egy 16 éves szlovák fiatal is. Az ellenőrzés során a rendőrök átvizsgálták a járművet, valamint mindhárom személy ruházatát is, amelynek eredményeként kábítószergyanús anyagot tartalmazó táskát találtak. A fiatalembereknél felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja is, amit a rendőrök kérdésére elismertek.

Az egyenruhások mindhármukat elfogták, és a Győri Rendőrkapitányságra előállították. Velük szemben drogtesztet alkalmaztak, ami mindegyik esetben pozitív értéket mutatott, ezért őket a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.

Police.hu