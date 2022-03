Kábítószer-kereskedőket fogtak el a rendőrök

Megosztás itt:

Közúti ellenőrzés során vontak intézkedés alá a rendőrök 2022. március 2-án 19 óra 50 perckor Mohács-Sárhát külterületén egy személygépkocsit, valamint annak vezetőjét. A rendőrök a jármű átvizsgálása során a pótkeréktárolóban összesen csaknem fél kilogramm vákuum-csomagolt kábítószergyanús növényi anyagmaradványt találtak, majd foglaltak le. A beszerzett adatok alapján a 34 éves hercegszántói férfi a lefoglalt növényi származékot azért szállította az autójában, hogy azt továbbértékesítse.

Ezt követően a rendőrök elfogták, majd előállították azt a 31 éves hercegszántói férfit is, akitől a sofőr a lefoglalt kábítószergyanús anyagot átvette. A 31 éves férfi vaskúti ingatlana mögötti fás, bokros területen a rendőrök csaknem bruttó 3 kilogramm növényi anyagmaradványt, valamint a porciózáshoz használt eszközöket is találtak. A rendőrök megállapították azt is, hogy az elrejtett növényi származékot előzőleg egy 27 éves vaskúti férfitől vette át azért, hogy azt az intézkedés alá vont gépkocsivezetővel továbbértékesítsék.

A bűncselekménnyel összefüggésben a rendőrök egy bajai testvérpárnál is kutatást tartottak, a 41 éves férfitól csaknem 20 gramm, míg 43 éves bátyjától több mint 200 gramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le.

A nyomozók mind az öt férfit kihallgatták gyanúsítottként. A 27 éves vaskúti, valamint az értékesítésben részt vevő 31 és 34 éves hercegszántói férfiak ellen – őrizetbe vételük mellett – kábítószer-kereskedelem, a bajai testvérpár ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a Mohácsi Rendőrkapitányság.

