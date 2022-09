Jól kifőzte, legalábbis azt hitte

Megosztás itt:

A Tolna megyei rendőröknek információjuk volt arra, hogy egy 40 éves férfi 2019 júniusától csaknem másfél éven át heti rendszerességgel árusított speedet. A férfi a kábítószer-kereskedelem mellett a fenti időszakban az általa bérelt műhelyben amfetamint állított elő, melyet később el is adott. A Tolna megyei nyomozók egy, korábban a Fejér megyei kollégákkal közösen folytatott nyomozás során beszerzett információk alapján jutottak el a díler által működtetett laborhoz, ahol kutatást tartottak. A rendőrök akkor még ismeretlen eredetű fehér port és zöld növényi törmeléket is lefoglaltak, melyekről később a szakértő megállapította, hogy kábítószerek és jócskán meghaladják a jelentős mennyiség alsó határát. Az itt tartott kutatás során a kábítószer előállításához szükséges alapanyagokat és eszközöket is foglaltak le.

A napokban a férfihez köthető több ingatlanban is kutatást tartottak kollégáink, ahol a nagy mennyiségben - bruttó 2 kg fehér massza, mintegy 1 liter speed olaj - feltalált kábítószergyanús anyagokon kívül, műszaki cikkeket és több százezer forint készpénzt is lefoglaltak. A nyomozók lépéseket tettek a vagyonvisszaszerzés érdekében is. A lefoglalt anyagokról a szakértő megállapította, hogy kábítószernek, amfetaminnak minősülnek. A lefoglalt anyagok közel 5000 adag kábítószer előállítására alkalmasak.

A férfit a Tolna megyei rendőrök a napokban fogták el és őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt. Előterjesztésük alapján, az ügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság augusztus 31-én letartóztatta.

Police.hu