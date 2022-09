Joghurttal gyilkolt az apa, gyerekein állt halálos bosszút

Megosztás itt:

A bolíviai Javier Hernández Rojanot a napokban ítélték 60 év börtönre, miután brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg 4 és 7 éves gyermekeit. A férfi és a gyermekei anyja ugyanis szétváltak, az asszony pedig idő közben új párra is talált. Rojano azonban ezt nem akarta elfogadni, így teljesen őrült és kegyetlen bosszút esküdött, amit két kisgyerekén élt ki.

Fogta a két kicsit, hazavitte őket, majd folyékony rovarirtóval alaposan átitatott joghurtot adott nekik.

A mérgezett ételből az apa is bekanalazott, azonban mikor rosszul lett, görcsöktől roskadozva elment a helyi rendőrkapitányságra, és elmondta a zsaruknak, hogy mit is tett – írta meg a The Sun.

A rendőrök bár azonnal a helyszínre rohantak, a gyerekeken már nem tudtak segíteni. Az apát ellenben elsősegélyben részesítették a kapitányságon. Ezzel egy időben értesítették a mentőket is, akik így gyorsan kórházba vitték, és azonnali ellátással megmentették az életét, végül pedig több heti lábadozás után ki is hallgatták.

Rojano összesen két hétig feküdt az intenzív osztályon, ezután viszont mindent bevallott és egyben bocsánatért is esedezett:

elmondta, hogy azért gyilkolta meg gyerekeit, mert féltékeny volt felesége új kapcsolatára.

Bár vallomása mellett bocsánatot kért volt feleségétől és családjától, ez nyilván sem a családot, sem pedig a bíróságot nem hatotta meg, de érthető módon még a közvéleményt is elborzasztotta.

A bíróság végül 60 évnyi börtönbüntetésre ítélte a 37 éves gyilkos apát.

Borsonline