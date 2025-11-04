Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Jogerős ítéletet mondtak a beteglelkű apáról

2025. november 04., kedd 12:03 | MTI
szexuális erőszak pedofília jogerős ítélet gyermekpornográfia

Szexuális erőszak bűntette és többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt jogerősen 15 év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki pornográf képeket készített hatéves kislányáról - tudatta a táblabíróság döntését kedden a Győri Fellebbviteli Főügyészség az MTI-vel.

  • Jogerős ítéletet mondtak a beteglelkű apáról

A döntéssel a táblabíróság - egyetértve a fellebbviteli főügyészség álláspontjával - két évvel súlyosította az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék határozatát.

A férfit egyúttal végleges hatállyal eltiltotta a bíróság bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek részeként tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, kizárta őt a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből és megszüntette szülői felügyeleti jogát.

A férfi a láthatásokon a 6 éves kislányáról pornográf felvételeket készített. Előfordult, hogy az alvó gyermek mellett szexuális cselekményt végzett, amelyet a telefonjával szintén rögzített. A felvételeket több embernek is elküldte.

A férfi mindemellett telefonon összeismerkedett tizenkettedik életévüket be nem töltött lányokkal, a bizalmukba férkőzött, és

rávette őket arra, hogy pornográf felvételeket készítsenek magukról, és azokat küldjék el neki.

A Győri Ítélőtábla indoklása szerint a kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyakoriak, az apa nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is megszegte, ezért súlyosította a büntetését.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

További híreink

Autósok ezrei kaphatnak bírságot egy apró hiányosság miatt

Óriási magyar sikerek darts-ban

Orbán Viktor: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé, ők is a Tisza-adó és a támogatások elvétele mellett vannak

Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

Mi folyik Szoboszlai és a Real között? Utoljára játszhat Liverpoolban a spanyolok ellen

Oroszország nem habozna a nukleáris fegyverek bevetésével

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Az utóbbi évek legerősebb magyar válogatottja készül kivívni a pótselejtezőt

Meghalt a római középkori torony romjai alatt rekedt munkás

További híreink

Meghalt a római középkori torony romjai alatt rekedt munkás

Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó

Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó
2
Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában
3
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
4
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
5
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
6
A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat
7
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
8
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó
9
Arne Slot véleményt mondott Szoboszlaiék heti csúcsrangadói előtt
10
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!