Játszótéren dobtak fejbe kamaszok egy nőt

Augusztus 15-én este, 21.45 és 22 óra között a borfesztivál idején, a Dr. Rapcsák András úti sakkterem közelében lévő játszótéren édesanyámat fejbe dobták egy körülbelül 10 centiméter átmérőjű kővel. Több 15 év körüli gyerek volt ott, de senki nem tudta, hogy ki volt. Az illető elszaladt. A kamerafelvétel megvan, és a rendőrségi feljelentés is megtörtént. Abban az esetben, ha jelentkezik vagy jelentkeznek a fiatalok, visszavonjuk a feljelentést! – írta a kővel megdobott hölgy lánya, aki köszönetet mondott a fesztivál egyik rendezőjének és három fiatal fiúnak, akik segítettek a helyszínre érkező mentősöknek és a rendőröknek. Ők hívták a biztonsági őrt, és jeget is vittek a megsérült hölgynek.

A fejbe dobott hölgy szerencsére már jobban van – írja a delmagyar.hu.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)