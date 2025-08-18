Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 18. Hétfő Ilona napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Játszótéren dobtak fejbe kamaszok egy nőt

2025. augusztus 18., hétfő 15:49 | delmagyar.hu
sérülés Hódmezővásárhely kamaszok dobálás

Augusztus 15-én, a hódmezővásárhelyi borfesztivál első napján történt az eset. Egy asszonyt egy nagyobb kővel dobtak fejbe. Erről a lánya írt a Hódmezővásárhely – csevegő nevű Facebook-csoportban a delmagyar.hu beszámolója szerint.

  • Játszótéren dobtak fejbe kamaszok egy nőt

Augusztus 15-én este, 21.45 és 22 óra között a borfesztivál idején, a Dr. Rapcsák András úti sakkterem közelében lévő játszótéren édesanyámat fejbe dobták egy körülbelül 10 centiméter átmérőjű kővel. Több 15 év körüli gyerek volt ott, de senki nem tudta, hogy ki volt. Az illető elszaladt. A kamerafelvétel megvan, és a rendőrségi feljelentés is megtörtént. Abban az esetben, ha jelentkezik vagy jelentkeznek a fiatalok, visszavonjuk a feljelentést! – írta a kővel megdobott hölgy lánya, aki köszönetet mondott a fesztivál egyik rendezőjének és három fiatal fiúnak, akik segítettek a helyszínre érkező mentősöknek és a rendőröknek. Ők hívták a biztonsági őrt, és jeget is vittek a megsérült hölgynek.

A fejbe dobott hölgy szerencsére már jobban van – írja a delmagyar.hu.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

A nagy Mézga-kvíz: Ön mennyire ismeri az egyik leghíresebb magyar rajzfilmsorozatot?

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Ezeket a vidéki ingyenes augusztus 20-ai programokat kár kihagyni

Visszatérhet Varga Judit? + videó

Katalin és Vilmos új kezdetet jelentő költözése miatt két családot kilakoltattak a leendő otthonuk környékéről

Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Már az első menetben brutálisan kivégezték a nehézsúlyú bokszbajnokot – videó

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

További híreink

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Külföldiek taroltak le mindent az M6-os pihenőjénél
2
Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust
3
Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot
4
Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez
5
Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt
6
Robbantást hiúsított meg a Krími hídon az FSZB
7
Magyar Péter nem tudta helyesen leírni az orosz nagykövet nevét + videó
8
Rossz hír az elektromosautó-tulajdonosoknak + videó
9
Tovább nőtt a rjazanyi lőporüzem-robbanás áldozatainak száma
10
Sajtóklub – Két nagyhatalom leült + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Halálra gázolt a vonat egy gyalogost Agárdon

Halálra gázolt a vonat egy gyalogost Agárdon

 Halálra gázolt egy gyalogost a Budapestre elindult sebesvonat vasárnap kora reggel Agárdon, emiatt hosszabb lehet a menetidő a székesfehérvári vasútvonalon - közölte a Mávinform a honlapján.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!