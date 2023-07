Játékfüggő volt az angyalföldi gyilkos

Megosztás itt:

Az MSZMP, majd az MSZP kedvenc hotelje hét éve elhagyatott, csak hajléktalanok használják. Ebben a Római-parti épületben bujkált öt napig az angyalföldi gyilkos, aki kegyetlen módon megölte barátnőjét. T. Róbert az udvaron talált egy kerevetet, amelynek három elemét egymás mellé téve készített magának ágyat.

A meggyilkolt nő ismerőse a Metropolnak azt mondta: eleinte örültek, hogy a lányra rátalált a szerelem, de aztán aggódni kezdtek, mert a férfi egyre furcsábban viselkedett. A 35 éves elkövető letartóztatásáról pénteken döntöttek.

Információnk szerint a férfi hajnalban követhette el a gyilkosságot, amely után napközben még különböző sms-eket küldött a barátainak, hogy milyen jól érzi magát barátnője társaságában. A férfi egyszer még a gyilkosság helyszínére is visszament esernyőért, amikor esni kezdett. A brutális gyilkosság után a férfi búcsúlevelet is írt, öngyilkosságot tervezett. A férfit végül egy gyrosos ismerte fel és ő értesítette a rendőröket is. Ha a férfit elítélik legalább 15 év fegyházat kaphat.