Itt a vége: kegyetlen döntést hozott a magyar bíróság

Nincsenek szavak erre! Hiába nem akar az apjával lenni a kis Szaffi és hiába nem akar svédül beszélni, hamarosan el kell búcsúznia édesanyjától, hogy apjával éljen Svédországban. Az anya, Viktória zokogva mondta el a bíróság döntését és adott hangot rettenetes csalódottságának amiatt, hogy bár segítséget ígértek neki, ő úgy érzi, nem kapta meg azt.

„Március 15-én küldjem el Svédországba Szaffit vagy egy héttel később az ügyvédem irodájában adjam át az apjának, esetleg annak, akit érte küld? Nem tudok erre mit mondani, sőt belegondolni sem, hiszen ki tudja, hogy aztán mikor látom a kislányomat vagy látom-e egyáltalán még valaha, ha az apja elviszi őt Bangladesbe?” – fakadt ki Varga Viktória zokogva a Blikknek. A nő és ügyvédje, dr. Molnár József hétfőn vette kézhez a Kúria döntését, amely kötelezi az anyát, hogy adja át hét és fél éves lányát a Svédországban élő apjának.

Viktória és Szaffi történetével a Blikk több cikkben is foglalkozott. Anya és lánya 2020 nyarán jött haza Svédországból. A nő lapunknak elmondta, hogy tulajdonképpen elmenekültek svéd-bangladesi állampolgárságú volt férje elől, miután Samin titokban bangladesi útlevelet készíttetett a lányának. Amikor ez Viktória tudomására jutott, a nő nagyon megijedt, mert szerinte exe ezzel tulajdonképpen arra készült, hogy Szaffival oda utazzon, esetleg ott is maradjon.

Azért is döntött úgy Viktória, hogy inkább itthon él családja körében, mert Szamin erőszakos volt vele, többször bántalmazta, és csak azért ment vissza korábban hozzá, hogy lányuk ne apa nélkül nőjön fel. A helyzet azonban nem lett jobb, és a férfit Viktória megveréséért el is ítélték, igaz, csak közmunkára. De Szamin bántalmazta az új élettársát is, aminek a kislány is szemtanúja volt, ezért az apa egy ideig csak ellenőrzött körülmények közt láthatta a lányát.

Miután a Bács-Kiskun megyei Szabadszállásra költöztek, a svéd bíróság az apának adta a kizárólagos szülői felügyeletet, és Viktória ellen, mivel a gyereket kiszakította a megszokott környezetéből, gyerekrablás miatt európai elfogatóparancsot adott ki. Azt azonban cikkünk megjelenése után visszavonták.

Az apa azonban nem hagyta annyiban a dolgot és azt kérte a magyar bíróságtól, hogy mondja ki azt, volt neje jogellenes hozta Magyarországra a kislányukat és tartja itt. Ám a bíróság első körben nem neki, hanem az anyának adott igazat, mondván a gyermek hozzá kötődik, illetve, visszavitele lelki károsodást okozna neki. Másodfokon már az apának ítélték a gyermeket és ezt hagyta most jóvá a Kúria is. A jogerős bírósági döntés, amellyel a Kúria egyetértett azt mondta ki, hogy a visszavitel automatikusan nem jelenti a gyermek elszakítását, mert az apa – nyilatkozatai szerint – a gyermeket az anyával közösen gondozná. Hogy Svédországról és Magyarországról ez miként oldható meg, arra nem tértek ki az ítéletben. Emellett a bíróság szerint a svéd gyermekvédelmi rendszer megnyugtatóan intézheti a gyermek sorsát.

Elképezhetetlen, hogy mi vár a kislányra

„Szaffi nem akar visszamenni az apjához, és nem tudom, hogyan fogja ezt elviselni. Már svédül sem akar beszélni, pedig addig iskolába sem mehetne, amíg nem tud. Viszont valami csoda folytán Szamin elintézte, hogy iskolába járhasson. Ami nemcsak azért kiakasztó számomra, mert Szaffinak nyelvi nehézségei lesznek, hanem azért is, mert egyedül lesz Stockholm egyik gettóiskolájában” – tette hozzá szomorúan Viktória.

„Csalódtam a magyar bíróságban, nincs igazság, fel nem tudom fogni, hogy dönthettek így! Van szívük elszakítani Szaffit tőlem, és az apjának adni, aki erőszakos, aki leginkább azért ragaszkodik a lányunkhoz, mert a kultúrája szerint Szaffi a tulajdona, ahogy engem is annak tekintett. Amikor eljött Magyarországra és együtt piknikeztek egy kecskeméti templomkertben, akkor is annyira figyelt a gyerekre, hogy a tejallergiás kislányának sajtot adott.”

