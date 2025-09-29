Keresés

2025. 09. 29. Hétfő
Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról

2025. szeptember 29., hétfő 10:08 | Index
haláleset Kaszás Nikolett eltűnt személy keresése Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat részletes jelentést adott ki Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról. A mentőszolgálat szerint a keresés során rengeteg támogatás és támadás érte őket, amiért nem találták meg hamarabb a nőt. Hangsúlyozták, hogy senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több tizenmillió négyzetméterből pontosan hol feküdt a keresett személy. A holttestet végül 200 méterre találták meg a jelölt úttól a bokrok között.

  • Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról

A cikk az Index honlapján is elérhető.

Jelentést adott ki Kaszás Nikolett kereséséről a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat. Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el túrázni, holttestét pedig szeptember 28-án találták meg. A jelentésben először részletesen elmagyarázták, mi történt az eltűnést követő egy hétben.

Bejegyzésük szerint szeptember 9-én érkezett be hozzájuk az eltűnés híre. A baleset lehetősége felmerült, azonban azt Nikolett üzenetváltásai alapján kizárták. Ismerőseinek arról írt, hogy a túrát befejezte. Azt ezt követő napokban pedig folyamatosan keresték az eltűntet, az ismert információk alapján pedig próbálták szűkíteni a területet.

A keresés időtartama alatt rengeteg segítséget kaptak, ugyanakkor elmondásuk szerint korábban nem tapasztalt mennyiségű támadás érte őket azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor és miért csináltak.

Arra a kérdésre, hogy miért nem találták meg eddig, azt írták: Mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több tizenmillió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy. Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyáltalán a területen található. Az, hogy ma hol kutattak az önkéntes keresők, annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, amit a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe.

A vasárnapi keresés nem az ő ötletük volt – tették hozzá, „de ennek a létjogosultsága az eltűnés után nem lett volna indokolt, hiszen azt sem tudta senki, hogy ezen a területen kell-e keresni” – írták.

Arra, hogy miért nem keresték kutyákkal, azt írták: Mire sikerült leszűkíteni a keresési területet körülbelül 3 millió négyzetkilométerre, „addigra ez szakmailag indokolatlanná vált”. Sejtették, hogy hetekkel az eltűnés után Nikolett már nincs életben, emellett mivel nem volt ismert a keresési terület, ezért nem volt hol keresni kutyákkal.

A területen, ahol megtalálták a holttestet, korábban nem jártak. A rögzített nyomvonalak alapján a kutatásban résztvevők 80 méterre jártak a legközelebb gyalog és 110 méterre autóval, amikor éppen egy keresési területre mentek vagy jöttek el onnan.

Az idő múlásával a rendőrség közreműködésével folyamatosan szűkítették a keresési területet. A konkrét területen, ahol megtalálták, korábban azért nem jártak, mert „a találati helyszín valószínűsége pont olyan volt, mint bármelyik másik pontja a fent említett celláknak. Ez Pilisszentlászlótól északi irányban elterülő megközelítőleg 6 négyzetkilométer. Ezen belül a járható jelölt utak és azok környezetére koncentráltunk. A mai találat a mindenki által használt úttól körülbelül 200 méterre a bokrok között volt található. Jelölt vagy jelöletlen út oda nem vezetett. Ezek a jellegű területek mindeddig nem élveztek prioritást, mert nem volt arra adat, hogy az eltűnt ilyen jellegű helyről kommunikált Messengeren az éjszaka folyamán” – hangsúlyozták.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a halál pontos okát jelenleg nem tudják megmondani. A helyszínen tett vizsgálat eredményei szerint az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében fogják a további körülményeket vizsgálni. 

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat / Facebook

