Itt a felvétel, ahogy a meggyilkolt magyar családanya holttestét húzzák végig az utcán New Yorkban

Több biztonsági kamera is rögzíthette, ahogy egy ismeretlen - nyilvánvalóan maga a gyilkos - péntek este azt a véres táskát húzta maga után az utcán New York Queens negyedében, amiben egy 51 éves megölt és feldarabolt magyar családanya holtteste volt. Egész Amerika a rejtélyes gyilkosságról beszél, a családtagok szerepét is vizsgálják a rendőrök, és azt is, hogy kivel találkozott élete utolsó éjszakáján az asszony.

Az 51 éves, látszólag idilli családi életet élő asszony állítólag azt mondta a 13 éves, kisebbik fiának, aki végig otthon volt, hogy elmegy megnézni egy előadást péntek este.

Később valaki megölte, egy hokistáskába gyömöszölte a holttestét és kidobta az utcára. Ezután a PIX11News szerint, amelyet a Daily Mail szemlézett, hozzáfért a nő telefonjához, és egy hátborzongató üzenetet küldött a férjének:

"Az egész családod következik.".

Az asszonyt a szomszédja péntek este még látta sétálni a kutyájával - másnap reggel bukkantak a maradványaira az utcán, nem messze a házától. A New York Post úgy tudja, hogy a nő péntek este a barátaival volt a városban. Szombat hajnali fél öt körül készült egy biztonsági kamerás felvétel arról, hogy valaki a holttestét tartalmazó táskát a járdán gurítja lefelé - több kamera is rögzíthette ezt. Mutatunk egy nyilvánosságra hozott pillanatképet a felvételből:

A rendőrség most azt próbálja kideríteni, hogy a barátaival töltött éjszaka során hol járt és kivel találkozott. A nőnél nem volt igazolvány, a rendőrök a vérnyomok alapján jutottak el a házához, ahol a 13 éves fiára bukkantak, aki egyedül volt a ház legfelső emeletén. Amikor a rendőrök kikérdezték, a gyerek azt mondta, hogy az édesanyjával lakik a házban, az apja és az idősebb testvére pedig elutazott. A tinédzser hozzátette, hogy nem tudja, hol van az édesanyja. A nő férje és idősebb, 17 éves fia hazarepültek a gyilkosság hírére, a rendőrség őket is kikérdezi, vizsgálják a családtagok esetleges szerepét a gyilkosságban. A férj egyébként azt mondta, szerinte veszélyben van az életük.

