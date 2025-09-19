Keresés

Iszonyatos élethelyzetbe kényszerített egy család fiatal lányokat

2025. szeptember 19., péntek 11:14 | szon.hu
prostitúció emberkereskedelem főügyészség prostitúcióra kényszerítés

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a nő és gyermekei ellen, akik fiatal, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket dolgoztattak prostituáltként Magyarországon és nyugat-európai országokban – írja a szon.hu a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtószóvivőjének tájékoztatására hivatkozva.

  • Iszonyatos élethelyzetbe kényszerített egy család fiatal lányokat

A lap idézi a vádiratot, miszerint a családtagok 2018 őszétől alakítottak ki kapcsolatot kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekkel, akik közül a férfiakat a ház körüli munkákra fogták, a fiatal nőket pedig részben Magyarországon, részben külföldön prostituáltként dolgoztatták.

Módszereik közé tartozott, hogy munka és jövedelem ígéretével, vagy pusztán „segítő szándékkal” befogadtak magukhoz olyan személyeket, akiknek nem volt hol lakniuk, majd utána kizsákmányolták őket. Az egyik fiú attól sem riadt vissza, hogy a megismert fiatal sértettet szerelem színlelésével bírja rá a szexmunkára, majd fenyegetéssel kényszerítse arra, hogy azt tovább folytassa.

Anya és három gyermeke az általuk dolgoztatott lányok munkáját, szállásának biztosítását, hirdetését, szállítását összehangoltan, közösen végezte, majd a prostitúcióból származott keresetüket részben, vagy egészben elvette, és ebből teremtettek maguknak jólétet, több nagyobb értékű gépkocsit, ékszereket vásároltak.

A főügyészség emberkereskedelem és kerítés minősített esetével, valamint pénzmosással vádolja a családtagokat, velük szemben több év fegyházbüntetésre és emellett pénzbüntetésre tett indítványt vádiratában.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

