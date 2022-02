Ismét túrázókon segítettek

Diplomaátadó ünnepséget tartottak szombaton a Georgikon Campuson

Több mint kilencvenen vették át a diplomájukat szombaton a MATE Georgikon Campusán, közülük jó néhányan kitüntetéssel, illetve kiváló eredménnyel végeztek. Az ünnepi tanácsülésen prof. dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora (képünkön Horváth Editnek adja át a diplomát) hangsúlyozta: „agrárszakembernek lenni azt jelenti, hogy kezet rázunk a természettel”. Ez óriási lehetőség, de legalább ekkora felelősség is, hiszen aki ezen a területen dolgozik, azt úgy kell tennie, hogy 50 év múlva is tudjunk alapanyagot, élelmiszert előállítani, ám közben a környezetünket is védjük, amit legalább olyan állapotban kell átadnunk az utódainknak, mint ahogyan mi megkaptuk – szögezte le az egyetem vezetője.