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Ismét szökésben van Nárai Alexa

2022. január 11., kedd 14:31 | Origo.hu

A dunaújvárosi rendőrök a 17 éves, mezőfalvi Nárai Alexa eltűnése ügyében nyomoznak. A fiatal lány december elején szökött el egy józsefvárosi befogadó otthonból.

A 17 éves mezőfalvai lányDECEMBER 7-ÉN BUDAPESTEN, A VIII. KERÜLETI BEFOGADÓ OTTHONBÓL ENGEDÉLY NÉLKÜL ISMERETLEN HELYRE MENT, ÉS AZÓTA ÉLETJELET NEM ADOTT MAGÁRÓL.Egyelőre a rendőrök is hiába keresik.

Nárai Alexa:

183 CENTI, VÉKONY TESTALKATÚ, OLDALT FELNYÍRT NARANCSVÖRÖS HAJÚ, BARNA SZEMŰ. TESTÉN TÖBB TETOVÁLÁS IS VAN: NYAKÁN EGY KITERJESZTETT SZÁRNYÚ MADÁR, HOMLOKA JOBB OLDALÁN "SUNRISE" FELIRAT, BAL ARCÁN SZÍV ÁBRA, JOBB CSUKLÓJA FÖLÖTT „MOMMY 1972.09.22" FELIRAT TALÁLHATÓ. AZ ORRÁBAN ÉS A SZÁJÁBAN KARIKÁT, PIERCINGET, A FÜLÉBEN TÁGÍTÓT VISEL.

A dunaújvárosi rendőrök kérik, hogy

AKI A KÉPEN LÁTHATÓ NÁRAI ALEXÁT FELISMERI, VAGY TUD VALAMIT A HOLLÉTÉRŐL, JELENTSE

személyesen, vagy a rendőrség oldalán megadott hívószámok egyikén.

Origo.hu

 

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