Ismét szökésben van Nárai Alexa

A 17 éves mezőfalvai lányDECEMBER 7-ÉN BUDAPESTEN, A VIII. KERÜLETI BEFOGADÓ OTTHONBÓL ENGEDÉLY NÉLKÜL ISMERETLEN HELYRE MENT, ÉS AZÓTA ÉLETJELET NEM ADOTT MAGÁRÓL.Egyelőre a rendőrök is hiába keresik.
Nárai Alexa:
183 CENTI, VÉKONY TESTALKATÚ, OLDALT FELNYÍRT NARANCSVÖRÖS HAJÚ, BARNA SZEMŰ. TESTÉN TÖBB TETOVÁLÁS IS VAN: NYAKÁN EGY KITERJESZTETT SZÁRNYÚ MADÁR, HOMLOKA JOBB OLDALÁN "SUNRISE" FELIRAT, BAL ARCÁN SZÍV ÁBRA, JOBB CSUKLÓJA FÖLÖTT „MOMMY 1972.09.22" FELIRAT TALÁLHATÓ. AZ ORRÁBAN ÉS A SZÁJÁBAN KARIKÁT, PIERCINGET, A FÜLÉBEN TÁGÍTÓT VISEL.
A dunaújvárosi rendőrök kérik, hogy
AKI A KÉPEN LÁTHATÓ NÁRAI ALEXÁT FELISMERI, VAGY TUD VALAMIT A HOLLÉTÉRŐL, JELENTSE
személyesen, vagy a rendőrség oldalán megadott hívószámok egyikén.
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