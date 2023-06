Megosztás itt:

Sérültek is vannak, a helyszínt ellepték az egyenruhások.

Szabadkáról Dóró Alen tudósított.

Folyamatos fegyverropogás volt hallható az erdő tőzegbányánál lévő részén, a kora délutáni órákban - tudtuk meg szabadkai tudósítónktól.

A helyszínre a rendőrség különleges egységeit is riasztották. A helyiek szerint lövöldözés volt a makkhetesi erdőben is. Meg nem erősített hírek szerint ide nagyszámú mentőosztagot is kivezényeltek.