2025. 08. 22. Péntek Menyhért, Mirjam napja
Ilyet biztos nem látsz a boltban! Lakásról osztogatták a flesselős gumicukrot Borsodban

2025. augusztus 22., péntek 11:30 | boon.hu

A legfurcsább lelet azonban néhány „különleges” gumicukor volt, amelyről kiderült: sokkal többet tud, mint egy átlagos édesség.

  • Ilyet biztos nem látsz a boltban! Lakásról osztogatták a flesselős gumicukrot Borsodban

Egy 47 éves ónodi férfi 2024. augusztus 7-ét megelőzően tiltott szereket értékesített tiszaújvárosi lakásán. A rendőrök a díler otthonában tartott kutatás során egy digitális mérleget, több mint 130 gramm kristályos anyagot, közel 5 gramm új pszichoaktív anyagot tartalmazó gumicukrot és majdnem 20 gramm amfetamint foglaltak le. -írta meg a BOON.

Kihallgatásán a férfi beismerő vallomást tett. A nyomozók befejezték az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

Függőséget okoz

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

Forrás: boon.hu

Fotó: Canva

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

 Rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket Oroszországban, ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.
Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

 Az ukránok ismét megtámadták a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket, Orbán Viktor pedig Trump segítségét kérte! Az amerikai elnök válaszával kiállt a magyarok mellett, miközben a kárpátaljai rakétatámadások árnyékában a háború fenyegetése mind közelebb ér. Kattints, és tudd meg, mit üzent Trump, és miért kulcsfontosságú a béke most.

Letartóztatták Renner Erika zaklatóját

 Az eljárás adatai szerint a férfi figyelemmel kísérte a lúgos orvosként közismertté vált férfi ellen folytatott bűnügyet, és arról sajátos, a jogerős ítélettől eltérő meggyőződése alakult ki, amely egyre inkább a rögeszméjévé vált.
