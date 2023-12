Ilyen büntetésre számíthat a beteg, aki hálapénzt adott a korrupt orvosnak

Megosztás itt:

Rendőrök vittek el egy orvost és asszisztensét a salgótarjáni kórházból. A gyanú szerint hálapénzt fogadhattak el betegüktől.

Az ügy kapcsán a Nool.hu utánajárt, hogy jogi értelemben mit is jelent pontosan a hálapénz, és hogy a hatályos szabályok alapján mire számíthatnak most a salgótarjáni eset érintettjei.

A jogaszvilag.hu emlékeztetett: hazánkban 2021. január 1-jétől büntetendő a hálapénz elfogadása és annak átadása is. A cikkben azt is írták: „Készpénz elfogadása az orvos részéről akkor is büntetendő, ha azt nem előzi meg az előny ígérete.” A szakértő ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a beteg is bűncselekményt követ el:

egészségügyi vesztegetésért kell felelnie, amelynek büntetési tétele egy évig terjedő szabadságvesztés.

