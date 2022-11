Idős, mozgásképtelen férfit fosztott ki

Megosztás itt:

A vádirat szerint a helybéli férfi 2022 júniusában átmászott a 76 éves sértett kiskunhalasi házának kerítésén, majd a ház bejárati ajtaján az üveget betörte és így a házba bement. A vádlott ezután a lakást átkutatta, ennek során bement abba a szobába is, ahol a betegségei miatt ágyban fekvő, mozgásképtelen idős sértett feküdt. Az elkövető észlelte a sértett védekezésre képtelen állapotát, ezt kihasználva nemcsak az egész házat, de még a sértett ágyát is átkutatta eltulajdonítható értékek után. A férfi végül a konyhában megtalálta a sértett 55.000 Ft készpénzét és azzal az ingatlanból távozott.

A kifosztáson túl a vádlott 2022 nyarán, Kiskunhalason több lopást is elkövetett, 3 sértettnek a biciklijét lopta el, de zsákmányolt elektromos hangszórót és cipőt is. A férfi két autót is feltört, az egyikből egy kulcscsomót, a másikból mindössze 300 Ft aprópénzt vitt el. Az aprópénz megszerzéséhez a gépjármű hátsó szélvédőjét egy betondarabbal törte be, ezzel az autóban 750.000 Ft kárt okozott. Emiatt a lopáson túl, rongálásért is felelnie kell.

A vádlottat lopások elkövetése miatt korábban már többször ítélték szabadságvesztésre, emiatt jelen ügyben már különös, többszörös visszaesőként áll bíróság elé.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit kifosztás bűntettével, rongálás bűntettével, lopás bűntettével és további 6 rendbeli lopás vétségével vádolja, ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy az elkövető feltételes kedvezménnyel nem szabadulhat.

Bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.

Bács-Kiskun Megyei Főügyészség