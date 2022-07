Ide költözött a börtönből szabadul Fekete Dávid

Megosztás itt:

Próbáltak ugyan fű alatt érkezni Győrbe, a Mosoni-Duna partján álló új építésű házhoz a Fekete Dávidot szállító rendőrök, de még sem sikerült észrevétlenül becsempészniük a 320 milliós csalással és sikkasztással vádolt egykori énekest édesanyja lakásába. Dávid az ítélethirdetésig ott él majd, ami meglehetősen nagy változás a szűkös és komor cellához képest, ahol az utóbbi 14 hónapban raboskodott. Ugyanakkor ez sem lesz számára felhőtlen üdülés, hiszen nyomkövetőt kapott, ami azonnal jelez a rendőrségen, ha a viselője 10 méternél távolabb kerül a lakástól.

Megoldódik a láthatás

Az persze nagy öröm az egykori megasztáros számára, hogy két és fél éves ikerfiai mostantól meglátogathatják őt, ha akarják, hiszen a váláskor a láthatásról döntött a bíróság. Most egyébként úgy tűnik, hogy Ádin és Máté nem fogadták kitörő örömmel édesapjukat, ami nem csoda, mert gyakorlatilag úgy tekintenek rá, mint egy idegenre, hiszen az utóbbi 14 hónapban mindössze egyetlen alkalommal „beszéltek” vele videóhívásban. Fekete Dávid édesanyjának egyik szomszédja szemtanúja volt a szerdai találkozásnak, hiszen a picik éppen a nagymamánál voltak, amikor az énekessel befutott a rendőrautó.

Regina rohant a kicsikért...

„Éppen a ház előtt sétáltam, amikor fékezett mellettem egy rendőrautó, kiszálltak a rendőrök és bekísérték Dávidot a házba. Azonnal rájöttem, hogy itt fog élni az anyukájánál, amin nincs mit csodálkozni, hiszen nyilván földönfutó lett az ügye miatt” – kezdte a Borsnak egy szomszéd, aki pár perccel később Reginát, az énekes volt feleségét és fiainak anyját látta megérkezni.

„Alig telt el pár perc, már érkezett is sietve egy fiatalember kíséretében az asszonyka, akin látszott, hogy nagyon feldúlt. Gondolom ő éppen úgy nem örült annak, hogy a srác kiszabadult, ahogyan én sem annak, hogy a lépcsőházunkba lakik majd és emiatt ki-be járnak majd nálunk a rendőrök, meg talán azok is, akiket megkárosított” – folytatta a szemtanú, aki ezután távozni is látta Reginát. A volt feleség – a gyermekei kezét fogva – sietve hagyta el a házat.

Feldúlta őket a találkozás

„Ez a szegény asszonyka loholva érkezett és még gyorsabban távozott. Rá volt írva az arcára, hogy találkozott Dáviddal, hiszen feldúlt volt, akárcsak a két kisfiú. Szegények, ahogy olvastam, azt sem tudják, ki az a pasas, aki most betoppant a mamához. Mindenesetre azért remélem, hogy jönnek még, hiszen akármit is csinált az a fiú, csak az apjuk és…” – mondta elharapva a mondat végét a szomszéd.

