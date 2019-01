Húsz évet kapott a kalapácsos gyilkos

2019. JANUÁR 11., PÉNTEK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK AZ EGYIK LEGSIKERESEBB NEMZETI KONZULTÁCIÓKÉNT ÉRTÉKELTE A CSALÁDOKRÓL SZÓLÓ KONZULTÁCIÓT AZ ÉV ELSÕ KORMÁNYINFÓJÁN. ORBÁN VIKTOR: A GAZDASÁG JÓL ÁLL, AHOGY A FIDESZBEN MONDJÁK: MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT. ORBÁN VIKTOR: SORSDÖNTÕ LEHET A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁS, A CÉL, HOGY AZ EURÓPAI INTÉZMÉNYEKBEN A BEVÁNDORLÁSELLENESEK KERÜLJENEK TÖBBSÉGBE. SZIJJÁRTÓ PÉTER: EP-VÁLASZTÁSNAK NEM VOLT MÉG EKKORA TÉTJE M1. FIDESZ-KDNP: A MAGYARORSZÁG ELLENI TÁMADÁS SOROS GYÖRGY FIZETETT VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁNAK RÉSZE, MERT A MAGYAR EMBEREK NEM KÍVÁNNAK BEVÁNDORLÓKKAL EGYÜTT ÉLNI. A KORMÁNYPÁRTOK SZERINT JÓL LÁTSZIK A TÖRÉSVONAL A BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓK ÉS A BEÁNDORLÁSELLENESEK KÖZÖTT. A JELENLEGINÉL SZIGORÚBB SZMOGRENDELETET SZERETNE MEGVÁLASZTÁSA ESETÉN KARÁCSONY GERGELY, A PÁRBESZÉD FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE. DK: AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT NEM FORDÍT MEGFELELÕ ÖSSZEGEKET AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEINEK KARBANTARTÁSÁRA. VARGA MIHÁLY: MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT, A KÖLTSÉGVETÉS IS JOBBAN TELJESÍT. MSZP-PÁRBESZÉD: A KORMÁNY VIZSGÁLJA KI,HOGY MIÉRT CSÚSZIK A NYUGDÍJAK KIFIZETÉSE. ÁLLAMKICSTÁR: A BANKSZÁMLÁKRA ÉRKEZÕ NYUGDÍJAK JÓVÁÍRÁSA TECHNIKAI OKOK MIATT NAPKÖZBENI JÓVÁÍRÁSSAL TÖRTÉNIK MEG. A BANKSZÁMLÁRA ÉRKEZÕ NYUGDÍJAKAT AZ ÉRINTETTEK A MAI NAP FOLYAMÁN MEGKAPJÁK, A POSTAI KIFIZETÉSEK 2019. JANUÁR 14-ÉN INDULNAK MAJD EL VG.HU. TÁLLAI ANDRÁS PM-ÁLLAMTITKÁR: AZ ÉV ELEJÉTÕL NEM KELL JÁRULÉKOT FIZETNIÜK A NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓKNAK, CSAK A 15%-OS SZJA-T. NAK: CSÖKKENTI A GAZDÁK TERHEIT AZ ÚJ VÍZÜGYI SZABÁLYOZÁS, AMI A KORÁBBI 5-RÕL 20 ÉVRE EMELTE AZ ÖNTÖZÉSRE SZÓLÓ ENGEDÉLY ÉRVÉNYESSÉGÉT. AGRÁRKAMARA: A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL A MAGYAR GAZDÁKNÁL MARAD A TERMÕFÖLD. HITELSZAKÉRTÕ: EGYRE KEVESEBB VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ HITELT VESZNEK FEL AZ EMBEREK M1. A DONI ÁTTÖRÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG FEKETE NAPJA MONDTA A HONVÉDELMI ÁLLAMTITKÁR A DONI ÁTTÖRÉS ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTOTT MEGEMLÉKEZÉSEN. STABIL HITELKÉPESSÉGGEL KEZDI 2019-ET KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA KÖZÖLTE A MOODY'S HITELMINÕSÍTÕ INTÉZET. NAPIRENDRE TÛZI AZ EURÓPAI PARLAMENT A MAGYARORSZÁGI HELYZETET JANUÁR VÉGÉN, BRÜSSZELI PLENÁRIS ÜLÉSÉN. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: FOKOZNI KELLENE AZ EU-S FORRÁSOKAT ÉRINTÕ CSALÁSOK ELLENI KÜZDELMET. JEAN-CLAUDE JUNCKER: NEM KÉRDÕJELEZHETÕ MEG SENKI RÉSZÉRÕL, HOGY ROMÁNIÁNAK HELYE VAN A SCHENGENI ÖVEZETEN BELÜL. KÉMKEDÉS MIATT LETARTÓZTATTAK LENGYELORSZÁGBAN EGY LENGYEL ÉS EGY KÍNAI ÁLLAMPOLGÁRT. CSÍKSOMLYÓT IS FELKERESI FERENC PÁPA MÁJUS VÉGI ROMÁNIAI LÁTOGATÁSÁN. CECILIA MALMSTRÖM: AZ EURÓPAI UNIÓ KÉSZ MEGKEZDENI A KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKAT WASHINGTONNAL. ANGELA MERKEL SZOLIDARITÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA GÖRÖGORSZÁGOT A MENEKÜLTÜGYI VÁLSÁG KEZELÉSÉBEN. MIKE POMPEO: FEBRUÁRBAN MINISZTERI SZINTÛ CSÚCSTALÁLKOZÓ LESZ LENGYELORSZÁGBAN IRÁNRÓL - JELENTETTE BE A FOX TELEVÍZIÓNAK ADOTT INTERJÚJÁBAN. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK NEM UTAZIK EL A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMRA A DEMOKRATÁK "HATÁRBIZTONSÁG ÜGYÉBEN TANÚSÍTOTT HAJTHATATLANSÁGA" MIATT. A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT SÜRGETTE LINDSEY GRAHAM DÉL-KAROLINAI REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR. DONALD TRUMP A TEXASI-MEXIKÓI HATÁR EGYIK KISVÁROSÁBAN TETT LÁTOGATÁSÁN NEM HIRDETETT KI RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT. DONALD TRUMP: A HATÁRFALAT MINDENKÉPPEN FEL KELL ÉPÍTENI. A WASHINGTON VEZETTE TERRORELLENES KOALÍCIÓ HIVATALOSAN MEGKEZDTE CSAPATAI KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL. OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: MOSZKVÁBAN AZ A BENYOMÁS ALAKULT KI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK "AZÉRT VONUL KI SZÍRIÁBÓL, HOGY MARADJON". AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MEGERÕSÍTETTE, HOGY MICHAEL WHITE AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRT ÕRIZETBE VETTÉK, ÉS EGY IRÁNI BÖRTÖNBEN TARTJÁK FOGVA. MÁVINFORM: HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY VONAT SZEMERETELEPNÉL, A BUDAPEST-CEGLÉD VONALON. NAV: TÖBB TONNA HAMIS LEGÓT FOGLALTAK LE A PÉNZÜGYÕRÖK A BUDAPESTI LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN. VESZPRÉM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG: MEGÖLTE ÉLETTÁRSA APJÁT, MAJD MAGÁVAL IS VÉGZETT EGY OSZTRÁK FÉRFI KÁPTALANFÁN. GÁZPALACKBÓL KIÁRAMLÓ GÁZ LOBBANT BE EGY KASSA UTCAI MELLÉKÉPÜLETBEN IGRICIBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ EGY VASÚTI ÁTJÁRÓBAN GALGAHÉVÍZNÉL, A JÁRMÛ KÉT UTASA ÉLETÉT VESZTETTE.