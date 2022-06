Húsz év börtönre ítélték Ghislaine Maxwellt bűnrészességért

Megosztás itt:

A 60 éves asszony, aki Epstein kerítője és barátnője volt - valamint Robert Maxwell néhai brit sajtómágnás lánya - bűnösségét tavaly decemberben állapította meg az illetékes manhattani szövetségi büntetőtörvényszék öt vádpontban, de a büntetés kiszabására csak most került sor.

Az ítéletet Alison Nathan bírónő ismertette. Megjegyezte, hogy Maxwell láthatóan nem mutatott megbánást és nem is kívánta vállalni a felelősséget tetteiért. A börtönbüntetés mellett a bírónő 750 ezer dolláros pénzbüntetést is kiszabott.

"Maxwell közvetlenül és ismételten éveken át részt vett borzalmas üzelmekben, hogy becserkésszen... fiatalkorú lányokat, akik közül egyesek tizennégy évesek voltak, hogy aztán Jeffrey Epstein, illetve az ő szexuális visszaéléseinek áldozataivá váljanak" - mondta el indoklásában Nathan.

A meghallgatáson Maxvell kijelentette: "végtelenül sajnálja", hogy egyáltalán találkozott Epsteinnel. Mint mondta, Epstein "manipulatív, ravasz és mindenkin uralkodni akaró férfi volt", aki a környezetében mindenkivel a bolondját járatta. Hangsúlyozta, hogy sajnálja a fájdalmat, amelyet az áldozatok elszenvedtek. Ugyanakkor tagadta, hogy közreműködött volna a szexuális visszaélésekben.

A per során az áldozatok - gyakran erősen érzelmekkel telített - tanúvallomásai is elhangzottak. A Kate néven ismertté vált Annie Farmer és két sorstársa egyebek között arról számolt be, hogy Maxwell központi szerepet játszott Epstein szexuális visszaéléseiben.

"Ma rá tudok nézni Ghislaine-re és elmondhatom neki, hogy azzá lettem, ami vagyok, dacára azon erőfeszítéseinek, hogy gyengének és jelentéktelennek érezzem magam, és ezt az erőt fogom majd a lányomra is hagyományozni" - jelentette ki Farmer. A jelenleg pszichológusként dolgozó nő hozzátette: büszke arra, hogy sikerült közreműködnie Maxwell felelősségre vonásában.

Az amerikai vádhatóság a múlt héten harminc és ötvenöt év közötti börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte Maxwell "megdöbbentően ragadozószerű" cselekményei miatt a szövetségi ítélkezési iránymutatásokkal összhangban.

Maxwellt 2020 júliusában tartóztatták le és ismételten megtagadták tőle azt, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen. Egy brooklyni fogdában tartották őrizetben, ahol fogva tartása körülményeire panaszkodott, kifogásolva az állítólagos csatornaszagot és a kártevőket a cellájában. Ügyvédje a "Bárányok hallgatnak" című filmből ismert Hannibal Lecter figurájának fogva tartása körülményeihez hasonlította a Maxwell börtöncellájában tapasztaltakat.

Maxwellt egyébként a hétvégén fokozott megfigyelés alá helyezték öngyilkosság elkövetésének veszélye miatt.

Epstein ellen szexuális visszaélések miatt 2019 júliusában emeltek vádat, de az év augusztusában öngyilkos lett a börtöncellájában. Maxwellt tavaly decemberben mondta ki bűnösnek egy New York-i kerületi bíróság esküdtszéke kiskorúak rovására elkövetett szexuális bűncselekményekben. Ezek szerint az asszony 1994 és 2004 között Epsteinnel együtt kiskorú lányokat toborzott, szexuális "játékokra" készített fel és molesztált az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A jellemzően szegény sorsú, kiskorú lányokat pénzzel és állásígéretekkel hitegetve csábították magukhoz.

