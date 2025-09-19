Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Jogerős ítélet született a felelőtlen apa ügyében, akinek gyermeke fejbe lőtte magát

2025. szeptember 19., péntek 17:00 | MTI

A tragédia a férfi otthonában történt, ahol egy engedély nélkül tartott, működőképes légpuska hevert, amihez a kiskorú gyermeke könnyedén hozzáférhetett. A gyerek a fegyverrel fejbe lőtte magát, és 8 napon túl gyógyuló, maradandó sérülést szenvedett.

  • Jogerős ítélet született a felelőtlen apa ügyében, akinek gyermeke fejbe lőtte magát

Jogerős ítélet született a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) egy apával szemben, akinek kiskorú gyermeke súlyosan megsebesítette magát a férfi engedély nélkül tartott légpuskájával. A bíróság 2 év, 5 évre felfüggesztett börtönbüntetésre és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat. Az eset a felelőtlen fegyvertartás veszélyeire figyelmeztet, és arra, hogy a szülői gondatlanságnak milyen súlyos következményei lehetnek.

Az ügyészség a férfit lőfegyverrel való visszaéléssel, kiskorú veszélyeztetésével és foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolta. Az apa az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ami felgyorsította a jogi eljárást.

A bíróság az ítélet meghozatalakor több szempontot is figyelembe vett. Enyhítő körülményként értékelték az apa büntetlen előéletét, megbánását, és azt, hogy gondoskodik a kiskorú gyermekéről. Ugyanakkor súlyosító körülménynek tekintették, hogy a bűncselekményt a saját gyermeke sérelmére követte el. Az ítélet világosan jelzi, hogy a fegyvertartási szabályok megszegése és a szülői felelőtlenség elfogadhatatlan, és komoly jogi következményekkel jár. Az eset remélhetőleg elrettentő példaként szolgálhat mindenki számára, aki fegyvert tárol.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

További híreink

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Elképesztő örömhírt jelentett be a Kincsvadászok sztárja

A Barcelona tizenöt éve nem kapott ekkora pofont a BL-ben, de van ennél is rosszabb

Áztasd a lábad ecetbe, csodás hatású ősi módszer

Itt törhet ki a háború a Nyugat és Oroszország között

Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre

Több hazai és nemzetközi érdeklődő is van a Videoton iránt

Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

További híreink

Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

Zsigó Róbert: Novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés + videó

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el
2
Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre
3
Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben
4
Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten
5
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
6
Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó
7
Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden
8
„Okosban” megírt cikkek – Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába
9
Csapokat elzárni – elkészült az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomag javaslata
10
Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Iszonyatos élethelyzetbe kényszerített egy család fiatal lányokat

Iszonyatos élethelyzetbe kényszerített egy család fiatal lányokat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a nő és gyermekei ellen, akik fiatal, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket dolgoztattak prostituáltként Magyarországon és nyugat-európai országokban – írja a szon.hu a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtószóvivőjének tájékoztatására hivatkozva.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!