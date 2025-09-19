Jogerős ítélet született a felelőtlen apa ügyében, akinek gyermeke fejbe lőtte magát

Megosztás itt:

Jogerős ítélet született a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) egy apával szemben, akinek kiskorú gyermeke súlyosan megsebesítette magát a férfi engedély nélkül tartott légpuskájával. A bíróság 2 év, 5 évre felfüggesztett börtönbüntetésre és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat. Az eset a felelőtlen fegyvertartás veszélyeire figyelmeztet, és arra, hogy a szülői gondatlanságnak milyen súlyos következményei lehetnek.

Az ügyészség a férfit lőfegyverrel való visszaéléssel, kiskorú veszélyeztetésével és foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolta. Az apa az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ami felgyorsította a jogi eljárást.

A bíróság az ítélet meghozatalakor több szempontot is figyelembe vett. Enyhítő körülményként értékelték az apa büntetlen előéletét, megbánását, és azt, hogy gondoskodik a kiskorú gyermekéről. Ugyanakkor súlyosító körülménynek tekintették, hogy a bűncselekményt a saját gyermeke sérelmére követte el. Az ítélet világosan jelzi, hogy a fegyvertartási szabályok megszegése és a szülői felelőtlenség elfogadhatatlan, és komoly jogi következményekkel jár. Az eset remélhetőleg elrettentő példaként szolgálhat mindenki számára, aki fegyvert tárol.

Forrás: MTI

Fotó: Canva