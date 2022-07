Horgászati tilalom lépett érvénybe Hajdú-Bihar megyében

Megosztás itt:

Általános horgászati tilalom lépett érvénybe a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének összes vízterületén július 19-től 21-ig.

Ez idén a harmadik alkalom, hogy háromnapos korlátozást vezetnek be. Korábban április 12. és 14., illetve június 21. és 23 között volt hatályban a tilalom, amelyet minden esetben – így most is – haltelepítés miatt rendeltek el.

A dátumokról előzetesen a 2022. évi horgászrendben tájékoztatták a horgászokat.

A megyei szövetség mindhárom telepítési intervallumot kedd és csütörtök közé tette, így péntektől a horgászok már ismét elfoglalhatják a vízpartokat.

Mint azt korábban megírtuk, a megyei szövetség előzetesen idén 40-42 millió forint értékben tervezett haltelepítéseket megvalósítani.

Pecaverzum