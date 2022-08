Horgászat helyett két autót is önkényes elvettek a nógrádi fiatalok

Megosztás itt:

A 14 éves hugyagi lakos és 17 éves szécsényi társa augusztus 9-én a kora esti órákban kerékpárral indultak horgászni, amikor felfigyeltek a Szécsény külterületén található telephely előtt parkoló személygépkocsira – írja a police.hu.

A gépjármű nyitott állapotát kihasználva a benne hagyott indítókulccsal beindították, azonban azzal csak pár métert tudtak haladni. Ekkor a parkolóban álló másik járműhöz mentek, amelynek ajtajai szintén nyitott állapotban voltak és az indítókulcsot is megtalálták.

A fiatalok a személygépkocsival a telephely előtt közlekedtek, majd az autókázást megunva azt hátra hagyták, és a helyszínről elfutottak.

A szécsényi nyomozók a két fiatalt elfogták, előállították, és őket jármű önkényes elvétele bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták.

A 14 éves hugyagi és a 17 éves szécsényi lakos a bűncselekmények elkövetését elismerte.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság a hasonló jellegű bűncselekmények megelőzése érdekében kéri a járművezetőket, hogy mindig zárják be a gépkocsi ajtóit, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót még akkor is, ha csak pár percre szállnak ki a járműből.

Pecaverzum