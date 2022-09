Hopp Csilla: Örökre magamat hibáztatom Dávidka haláláért

Megosztás itt:

Szeptember első napján kezdődött el P. Carmen büntetőpere. Ő az a nő, aki Hopp Csilla legjobb barátnője, és akit a bíróság gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádol Lesi Dávidka halála miatt. L.L. Junior volt felesége, Csilla és a társasága együtt indultak egy zuglói rendezvényre 2019. augusztus 31-én, amikor a kisfiú váratlanul kiszaladt a piros jelzés ellenére egy zebrára, ahol egy arra szabályosan haladó autó elütötte őt. A gyermek a helyszínen meghalt.

A párja mindenben támogatja

A nyomozás kezdeti szakaszában az édesanya, Hopp Csilla volt az első számú vádlott az ügyben, ő a kisfiú anyukája, neki kell felelősséget vállalnia érte. A tanúkihallgatások során aztán fordult a kocka, kiderült, hogy Dávidka Csilla legjobb barátnőjének, P. Carmennek a kezét fogta a baleset előtti percekben, így a vádhatóság végül őt gyanúsította meg gondatlansággal. A nő ügyében zajló tárgyalássorozat első felvonása csütörtök reggel kezdődött a Fővárosi Főügyészségen, tanú meghallgatásokkal, köztük Hopp Csilláéval is, akit a kedvese kísért el a bíróságra. Hopp Csilla és szerelme, Bence talpig feketében, elegánsan jelentek meg a bíróságon. Nem fogták egymás kezét, láthatóan zavarban voltak a sajtó jelenlététől. A férfi aggódó arccal ült Csilla mellett a bíróság folyosóján, többször védelmezőleg átkarolta. Segítette akkor is, amikor a tárgyalóterembe kellett indulnia az édesanyának, látszik rajtuk, hogy nagyon szeretik egymást.

Nem lehet senkit hibáztatni

P. Carmen rövid ideig tartózkodott a tárgyalóteremben, élt azzal a jogával, hogy nem lesz jelen a következő tárgyalásokon és az ítélethirdetésen sem. Őt majd az ügyvédje tájékoztatja a fejleményekről. Hopp Csilla a bíróság előtt többször hangsúlyozta, hogy a barátnője nem hibás, az egyébként jól nevelt, a szabályokat mindig betartó kisfia váratlan cselekménye okozta a tragédiát, baleset történt, amiért nem lehet senkit hibáztatni. A szavaival egyébként egybecseng a bíróság által felolvasott három tanúvallomás, melyeket a kisfiú óvónői tettek: mindhárman azt vallották, hogy Dávidkával nem voltak gondok, mindig betartott minden szabályt, a viselkedése megfelelt egy egészséges háromévesének.

Sírva mondta el, hogyan történt a baleset

A tárgyalás legmegindítóbb pillanata az volt, amikor Hopp Csillának kellett elmesélnie, hogy mit látott a baleset helyszínén.

Az édesanya sírva mesélte, hogy fogta kisfia kezét, ám Dávid kicsavarta azt és megkerülve őt és P. Carment kiszaladt az útra. Ekkor történt meg a baleset.

- Láttam, ahogy a kocsi bal első és hátsó kereke is átmegy rajta. Azt is hogy Dávidka teste ezután a magasba emelkedik – mondta könnyek között a bíróság előtt, hatalmas önuralommal.... Csilla hozzátette:

Örökre magamat fogom hibáztatni a gyermekem haláláért...

A tárgyalás két hét múlva folytatódik, a tanúkihallgatások után valószínűleg ítéletet hoz majd dr. Kárpáti György bíró.

Balhé a tárgyalóteremben

A tárgyaláson ezek után megszólalt egy szemtanú is, aki a tárgyalóterembe lépve kiabálni kezdett, hogy addig nem hajlandó beszélni, amíg bent vannak a kamerák... A közjátéknak az vetett véget, hogy a televíziós stábok önszántukból kivonultak, amit a bíró a tárgyalás végén meg is köszönt nekik. A szemtanú azt mondta egyébként, hogy ő Hopp Csilláék mögött állt és senki sem fogta a kisfiú kezét, amire Csilla nagyon dühös lett, lehetőséget kért, hogy ő maga is kérdezhessen a tanútól. Az emelt hangú kérdezz-felelek azonban nem vezetett sehova, Csilla szerint nem láthatott ilyet a nő, a tanú viszont ragaszkodott az eredeti vallomásához.

