Hónapok óta tervezte a buffalói lövöldözést az elkövető

Két nappal azután, hogy a 18 éves Payton Gendron tüzet nyitott a New York államban lévő Buffalo egyik élelmiszerüzletében, a nyomozás során napvilágra kerültek az elkövető online naplóbejegyzései, amelyek hónapokra visszamenően igazolják, hogy a fajgyűlölet motiválta fiatalember előre megtervezte a Buffalo javarészt feketék lakta környékén elkövetett vasárnapi lövöldözést. A tíz ember halálát okozó Payton Gendron a Discord online közösségi csevegő felületen múlt novemberben írt egy élőben közvetítendő, afroamerikaiak ellen irányuló megrendezett lövöldözésről, naplóbejegyzés formájában pedig beszámolt róla, hogy március elején megfigyelés céljából elutazott a lakhelyétől 320 kilométerre található buffalói élelmiszerboltba.

Az elkövető által online megosztott anyagok között - amelyeket az AP amerikai hírügynökség is szemlézett - fellelhető egy kézzel rajzolt térkép arról a buffalói élelmiszerboltról, ahol vasárnap a lövöldözést elkövette, valamint egy becslés arról, hogy márciusi látogatásakor hány fekete embert látott a szupermarketnél. Emellett az online felületen egy beszámoló is olvasható arról, ahogyan - az elkövető vélhető megfigyelése közben - egy fekete biztonsági őr megszólította őt, érdeklődve, hogy mit csinál ott. A vasárnapi lövöldözés halálos áldozatainak mindegyike afroamerikai, egyikük pedig a bolt biztonsági őre volt.

A szövetségi hatóságok egy 180 oldalas dokumentum hitelességét is vizsgálják, amelyet valószínűsíthetően az elkövető készített. Ebben leírja, hogy a tervezett támadás a nem fehér és nem keresztény emberek ellen irányul, sürgetve őket ezzel az ország elhagyására. A támadás során Gendron golyóálló mellényt, katonai öltözetet és sisakra szerelhető akciókamerát viselt, ennek segítségével tudta online élőben közvetíteni a történteket. Joseph Gramaglia buffalói rendőrbiztos kedden arról számolt be, hogy számos nyomozás indult a gyanúsított Payton Gendron közösségi médiabeli tevékenységének vizsgálatára. A nyomozásban a helyi hatóságok mellett az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is részt vesz.

Stephen Belognia, buffalói FBI-ügynök beszámolója szerint Gendron korábban egy mentális egészségügyi felmérés eredményeként másfél napot töltött kórházban, a múlt évben pedig rendőröket hívtak ki a gimnáziumba, ahova járt, miután a bejelentés szerint fenyegető kijelentéseket tett. A Fehér Ház bejelentette: Joe Biden amerikai elnök és felesége kedden a buffalói tragédia helyszínére látogat. A tervek szerint az elnök nem csak az áldozatok családtagjaival találkozik, hanem az egyik művelődési házban a fegyvertartás szigorításáról és a rasszizmus elítéléséről is beszédet mond.

