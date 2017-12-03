2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Holttestet találtak egy leégett épületben Szegeden

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 08:29

Kigyulladt egy melléképület vasárnapra virradó hajnal a Szeged külvárosában húzódó Cserepes soron.

A tűzhöz a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik az oltás közben egy holttestet is találtak. Az elhunyt feltehetően a tűzben vesztette életét. Hogy mitől csaptak fel a lángok, még vizsgálják.

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tűzSzegedholttest

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