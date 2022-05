Hódi Pamelával is egyeztet Berki Mazsi, milyen módon adják meg a végtisztességet Krisztiánnak

Megosztás itt:

Hódi Pamela és Berki Mazsi rossz kapcsolata azóta tart, amióta Berki a nyilvánosság előtt is felvállalta szerelmét Mazsival. Mindig volt feszültség a két nő között, azonban múlt péntek óta minden megváltozott. Berki Krisztián halálának reggelén a fájdalom, a veszteség, a tragédia minden eddigi nézeteltérést felülírt, átvette a helyét az együttérzés és a gyász. A veszteségük is közös, hiszen bár Pamela és Krisztián évekkel ezelőtt új életet kezdett más oldalán, közös gyermekük, Natasa Zselyke egy életre összekötötte őket.

Egyeztetnek a temetésről is

Május 6-ai reggel volt igazán fordulópont az életükben, ami egy életre megváltoztatta a kapcsolatukat. Miután Berki a bérelt lakás teraszán összeesett, és életét vesztette, a két nő csaknem egyszerre érkezett a helyszínre. A Tények felvételén is látszódik, hogy szinte egymásba kapaszkodva próbáltak feldolgozni, hogy Krisztián nincs többé. Bár Mazsinak és Pamelának nem volt túl rózsás a viszonya, a Bors megtudta, most egymást vigasztalva próbálják feldolgozni a tragédiát.

Egy, a Pamelához közel álló ismerős arról számolt be, mindkét nő most rendkívül nehéz napokat él át. – Pamelának szakításuk után nagyon megromlott a viszonya Krisztiánnal, éveken keresztül a médiában, a nyilvánosság előtt zajlott a harcuk. Neki most elsősorban a kislánya miatt kell erősnek maradnia, de közben igyekszik támogatni a megtört Mazsit is. Mindkettőjük számára ez nagy veszteség, egymást próbálják lelkileg is segíteni. Kapcsolatban vannak, és miközben visszavonultan gyászolnak, a gyakorlati kérdésekben is igyekeznek együttműködni, például arról is egyeztetnek, hogy milyen módon adják meg a végtisztességet Krisztiánnak. Ilyenkor nem könnyű dönteni a temetés körüli kérdésekről. Az talán segít a jelenlegi helyzetben, hogy egy ideje kapcsolatuk rendeződni látszódott, és igaz, hogy nem voltak barátnők, de sikerült elásniuk a csatabárdot – mondta el lapunknak az ismerős.

Minden lépésüket összehangolják

A barát szavait alátámasztja, hogy a tragédia utáni legnehezebb, első két napban is egyeztetett egymással a két nő, amikor a nyilvánosság felé fordultak. Úgy tudjuk, megállapodtak abban, hogyan kommunikáljanak a nyilvánosság felé. Bár furcsa egybeesésnek is gondolhatnánk, hogy mindketten egy-egy megható fotóval búcsúztak Krisztiántól, minden bizonnyal ezt is egyeztették.

Míg Pamela Natival, Mazsi a kis Emmával közös, fekete-fehér fotót posztolt.

Azonosok mondatokat írtak ki: „A fájdalmunk leírhatatlan”.

két édesanya jelenleg mély hallgatásba burkolózott az közösségi médiában, a történtek óta nem „születtek” újabb posztok, pedig influenszerként bizonyára lennének kötelezettségeik…

Mazsi nyilvánosan kért bocsánatot

Hosszú utat jártak be a két nő a békülésig, hullámzó volt a kapcsolatuk. Eleinte jóban voltak, amikor Mazsi közvetített Pamela és Berki között azután, hogy már szóba sem álltak egymással. Később azonban megromlott viszonyuk. A komoly ellentét gyökere Pamela és Krisztián közös kislánya, Natasa Zselyke volt, aki jó kapcsolatban került Mazsival. Egy édesanyában ilyenkor a féltékenység automatikus kialakulhat, de a fő problémát mégis az okozta, gyermekét folyamatosan a közösségi oldalakon, különböző fotókon látta viszont, holott azt megtiltotta Berkinek és feleségének. Emiatt és a gyerektartás összege miatt évekig bíróságra is jártak és értelemszerűen Mazsi a férje mellett állt ki, így kerültek Pamelával újra egymással szembe. A békülés tavaly decemberben kezdődött, amikor a médiaceleb és felesége házassága megingott. Mazsi sok mindent átértékelt, és Instagram-sztorijában kért nyilvánosan bocsánatot Pamelától.

– Teljesen másképp gondolkodom már nagyon sok mindenről. Úgy gondolom, nagyon-nagyon sok mindenben hibáztam egyébként a múltban, nagyon sok mindent másképp csinálnék. Vannak emberek, akiket megbántottam, és ezt, hiába én nem szándékosan szerettem volna, sajnos teljesen úgy mutatott kifelé, és teljesen átértékelődtem, mióta megszületett a kislányom – írta Mazsi, aki egy kommentelő kérdésére azt is megerősítette, hogy ezeket a sorokat Pamelának címezte. A tragédia tehát egy évek óta tartó háborút zárt le, de alighanem egyikük sem ilyen végkifejlet mentén békült volna.

Borsonline